Rektör Özkan, koltuğunu kendisinin de mezun olduğu okulun öğrencilerine devretti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu kendisinin de mezun olduğu Namık Kemal Ortaokulu öğrencilerine devretti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Türkiye genelinde devlet dairelerinde çocuklara makamların devredilmesi töreninde kendisinin de muzunu olduğu Namık Kemal Ortaokulu'nun 5'inci sınıf öğrencisi Gülce Geçti ve özel eğitim öğrencisi Birhan Erdoğan'a koltuğunu devretti. Öğrencilere Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Erhan Çatal ve öğrenci velileri de eşlik etti.

"Bir kız çocuğunun okuyup rektör olabilmesi cumhuriyetin eseridir"

Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Rektör Özkan, öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbette "Ben de mezunu olduğum Namık Kemal Ortaokulu'ndan Gülce Geçti ve Birhan Erdoğan'a 23 Nisan'da koltuğumu teslim ettim. Bir kız çocuğunun devlet okullarında okuyup rektör olabilmesi cumhuriyetin eseridir. Çocuklarımızın da bu iklimde filizlenip ülkemize faydalı işler yapacağına inancım tam. Sizlerde okuyup istediğiniz meslekte ülkemize ve geleceğe önemli katkılar yapabilirsiniz. Aileleriniz ve güzel ülkemiz sizlerin daha güzel yarınlarda yaşamaları için her bireyiyle birlikte elinden geleni yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

75. Yıl kreş ve çocuk kulübü öğrencilerinden ziyaret

Akdeniz Üniversitesi 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü öğrencileri de Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı ve Genel Sekreter Ali Evren İmre'yi makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Akdeniz Üniversitesi 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü öğrencileri ve öğretmenler ile müdür Dr. Öğretim Üyesi Özlem Kaştan yer aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına çocuklar koltuklara oturarak temennide bulundular. Öğrencilerin genel olarak talepleri fidan dikilmesi ve ağaçların korunması oldu. Rektör Prof. Dr. Özkan ise geçtiğimiz yıllarda vefat eden eski Rektör Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun da kendisine vasiyetinin ağaçların korunması olduğunu belirterek, "Kampüste bulunan ağaçları koruyacağız" dedi. Özkan çocuklarla ilerleyen günlerde fidan dikme etkinliği düzenleneceğinin de müjdesini verdi.

"Çocuklarımız, ülkemizin ve dünyamızın geleceğidir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayınlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesinin, çocuklara verilen değeri ve önemi gösterdiğini söyledi. Çocukların ülkemizin ve dünyamızın geleceği olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Özkan, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek ülkemize ve geleceğimize yapacağımız en önemli yatırımdır. Çocuklarımızın çağdaş dünya ile yarışacak bilgi donanımına ve teknolojik imkanlara sahip olması kadar köklü tarihinden özgüvenini alması, tarihsel rolünün farkına varması da gereklidir. Çocukluk döneminde milli şuurun yerleşmesi için tarihimizi doğru şekilde anlatmalıyız. Geleceğin nesillerini yetiştiren Akdeniz Üniversitesi olarak bu sorumlulukla görev yaptığımızı ve yapmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Birinci Meclisimizin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bağımsızlık mücadelemizde emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel