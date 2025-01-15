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Rektör Kızıltoprak'tan AK Parti İl Başkanı Erenler'e Ziyaret

Rektör Kızıltoprak'tan AK Parti İl Başkanı Erenler'e Ziyaret
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler’i tebrik ziyaretinde bulunarak başarılar diledi ve yapay zeka ile hazırlanan tablo hediye etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Erenler'e başarılar dileyen Rektör Kızıltoprak, Dumlupınar Zaferi'nin temasıyla üniversite öğrencilerinin yapay zekayı kullanarak hazırladıkları tablo hediye etti. Ceyda Çetin Erenler de, Rektör Kızıltoprak ve eşi Doktor Öğretim üyesi Amine Tuğ Kızıltoprak'a ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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