Haberler

Rektör Kırışık'tan 6 Şubat Depremi anma mesajı

Rektör Kırışık'tan 6 Şubat Depremi anma mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı ve birlik içinde olmanın önemine vurgu yaptı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde yayımladığı mesajda, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Rektör Kırışık yayımladığı mesajda, "6 Şubat 2023'te ülkemiz, tarihimizin en ağır afetlerinden biriyle karşı karşıya kalmıştır. Kahramanmaraş merkezli depremler, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış; binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve büyük yıkımlara neden olmuştur.

Aradan geçen üç yıla rağmen, kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü gibi yüreğimizdedir. Bu süreçte milletimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışı, toplumsal sorumluluğun ve ortak bilincin en güçlü örneklerinden biri olmuştur.

Asrın felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi ve insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
İstanbul'da İHA paniği! Ekipler hemen müdahale etti

İstanbul'da alarm! Denizde bulundu, ekipler hemen müdahale etti
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Korku tüneli değil satılık daire! Siz bir de istenen ücreti duyun
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı