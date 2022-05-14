Rektör Karacoşkun, engelliler ile bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektör Karacoşkun, engelliler ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Rektör Karacoşkun, engelliler ile bir araya geldi

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun; Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ömer Cide, Üniversitemiz Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Beyza Alpaydın ve Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karnas ile birlikte 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Kilis Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Baştürk ve dernek üyeleri ile görüşüldü.

Dernek üyeleri yaşamış oldukları problemleri paylaştılar ve söz konusu problemlerin çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Üniversitenin Engelsiz Üniversite Birimi koordinatörlüğünde yapılabilecek iş birlikleri ve verilebilecek destekler üzerinde duruldu. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Doğan, Rektör, Aralık, Kilis, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title