Rektör Gülçin'den dereceye giren eczacılık öğrencilerine başarı belgesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen 4. Araştırma Projeleri Poster Şenliği'nde dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. Program kapsamında başarılı öğrenciler, Rektör Gülçin tarafından başarı belgeleriyle ödüllendirildi. Ziyarette Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mucip Genişel, projelerde danışmanlık görevini üstlenen akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, üniversite eğitiminde bilimsel araştırma ve proje üretme kültürünün taşıdığı öneme dikkat çekti. Araştırma faaliyetlerine katılan öğrencilerin akademik gelişim açısından önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Gülçin, bilimsel düşünceyi merkeze alan çalışmaların üniversitenin araştırma odaklı yaklaşımını güçlendirdiğini ifade etti.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE BAŞARI BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen 4. Araştırma Projeleri Poster Şenliği'nde başarılı olan öğrenciler, düzenlenen programla ödüllendirildi. Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, dereceye giren öğrencilere başarı belgelerini takdim ederek öğrencilerin proje çalışmalarındaki emeklerini tebrik etti. Programda, öğrencilerin bilimsel araştırmaya olan ilgisinin ve proje geliştirme konusundaki gayretlerinin üniversite açısından önemli bir kazanım olduğu vurgulandı. Ziyarette Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mucip Genişel ile projelerde danışmanlık yapan akademisyenler de hazır bulundu. Akademisyenlerin rehberliğinde hazırlanan projelerin, öğrencilerin araştırma süreçlerini daha yakından tanımasına katkı sağladığı belirtildi. Poster şenliği kapsamında öğrencilerin bilimsel fikirlerini sunma, çalışmalarını ifade etme ve akademik değerlendirme süreçlerine dahil olma imkanı bulduğu ifade edildi. Başarı belgelerinin takdim edildiği programda Rektör Gülçin, öğrencilerle sohbet ederek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Öğrencilerin bilimsel üretime dahil olmasının, mesleki ve akademik gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını belirten Gülçin, araştırma faaliyetlerinde elde edilen her başarının üniversite adına gurur verici olduğunu söyledi.

GÜLÇİN: ARAŞTIRAN VE ÜRETEN ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARI BİZLERİ GURURLANDIRIYOR

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, bilimsel araştırma ve proje üretme kültürünün üniversite eğitiminin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Araştırma faaliyetlerine katılan öğrencilerin akademik gelişimlerine önemli katkılar sağlandığını ifade eden Gülçin, üniversite olarak gençlerin bilimsel çalışmalara katılımını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Gülçin açıklamasında, "Bilimsel düşünceyi merkeze alan, araştıran ve üreten öğrencilerimizin elde ettiği başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Üniversite olarak gençlerimizin araştırma faaliyetlerine katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Dereceye giren öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Rektör Gülçin, öğrencilerin bilimsel düşünceyi merkeze alan çalışmalarla yalnızca eğitim hayatlarında değil, mesleki geleceklerinde de önemli kazanımlar elde edeceklerini ifade etti. Eczacılık Fakültesi bünyesinde yürütülen proje çalışmalarının, araştırma kültürünün güçlenmesine katkı sunduğu belirtilirken, üniversitenin öğrenci odaklı bilimsel üretimi desteklemeyi sürdüreceği kaydedildi.

Haber: Servet Arslan