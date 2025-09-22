Rektör Ekrem Gürel, Dönerci Tezgahında Geçmişini Yad Etti

Kentte bir dönerciye giderek tezgah başına geçen Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Rektör Gürel, geçmişe dair dikkat çeken bir hatırasını da takipçileriyle paylaştı.

Gürel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: " İngiltere'de doktora yaparken bir taraftan da döner keserek geçimimi sağlıyordum. 33 yıl sonra memleketimde yeniden döner bıçağını elime aldım. İki gün çalışsam eski profesyonelliğimi yakalarım. Bu arada, söylemeden geçmeyeyim döner Iğdır'da yenir."

Rektör Gürel'in paylaşımı sosyal medyada ilgiyle karşılandı. - IĞDIR