Rektör Çomaklı'dan Kahramanmaraş Depremi ve Miraç Kandili Mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, asrın felaketini yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremi ve Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Dünya ile mavera bazen aynı noktada buluşur. Bu dünyanın telaşları, koşturmacası ile öte dünyanın manevi anlamları birbiri içine geçer. İslamiyet'in kutsal kabul ettiği bir gecedir Miraç gecesi. Bir yükselme, bir yolculuktur. Zaman ve mekanın yeniden anlam bulduğu, görünenin ilerisinde görünmeyene ermektir Miraç. Ancak bu yıl bu kutsal buluşmanın başka bir anlamı daha var. Tam bir yıl önce görünen dünyanın altı üstüne gelmiş, görünmeyen dünyanın semaları bu felaketle titremişti. Binlerce insan aynı gece aynı anda bu dünyadan göçmüş, hayatlar altüst olmuş, dünyanın kutupları yer değiştirmişti. Asrın felaketi Türkiye'nin kalbinde onarılmaz bir yara açmıştı.

İdrak ettiğimiz bu mübarek gece semanın en üst noktalarına uzanan dualarımızda kaybettiğimiz vatandaşlarımız için rahmet dileklerimiz var. Miracımız buruk olsa da dualarımız daha güzel bir dünya için Rabbimize yönelmiştir. Hayırla, sağlıkla, savaşların durduğu, mazlumların yüzünün güldüğü, çocuklarının kalplerinin korkudan durmadığı bir gelecek dileğiyle Miracınız mübarek olsun." - ERZURUM