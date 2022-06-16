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Rektör Çalış'tan KGC'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Çalış'tan KGC'ye ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yapılan ziyarete Rektör Mustafa Çalış ve Başkan Kösedağ'ın yanı sıra KGC Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Ziyarette KGC ile daha çok iş birliğine imza atacaklarını söyleyen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Öncelikle tekraren genel kurulda cemiyet başkanı seçilmelerinden dolayı başkanımı ve ekibini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Kayserimize, vatanımıza ve milletimize gazetecilik alanında hizmetlerinizin daha üst düzeyde devam edeceğini niyaz ediyor ve bekliyoruz. Ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Erciyes Üniversitesi, sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle Kayseri'nin gözbebeği. Dolayısıyla Erciyes Üniversitesi, Kayserimizin tüm dinamikleriyle birlikte çalışmalarına devam ediyor. Bir taraftan eğitim - öğretim faaliyetlerini devam ettirirken, diğer taraftan da her türlü araştırma - geliştirme başta olmak üzere sosyal, kültürel her türlü faaliyetlerde başta Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere şehrimizin tüm dinamikleriyle iş birliği içerisinde şehrimize ve devletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Büyük imzalar attık. Özellikle genç gazetecilerimize verilen ödüller, onların değerlendirilmesi Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültemizin birlikte yaptığı programları aslında birliğimizin bir göstergesi. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum, tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte birçok iş birliğine ve projeye imza atacağımızı da ifade etmek istiyorum" dedi.

KGC Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belki de kamu kurum ve kuruluşları arasında en iyi anlaşabildiğimiz ERÜ ve iletişim fakültesidir. Bundan sonra da umarım daha farklı ve güzel iş birlikleri içerisinde Kayseri'ye hizmet etmiş oluruz. Tekrardan hoş geldiniz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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