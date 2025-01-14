Rektör Adıgüzel, Eskişehir basını ile bir araya geldi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü çerçevesinde Eskişehir'de çalışan basın mensupları ile bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir'de çalışan basın mensuplarıyla bir araya geldi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Genel Sekreter Süleyman Ekşi, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca da yer aldı.

"Anadolu Üniversitesi ülkemiz yükseköğretimine birçok ilki kazandırdı"

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden 1995'de mezun olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Gazetecilik mezunu olarak gazetecilerle birlikte olmayı dostlarımla, meslektaşlarımla, arkadaşlarımla bir buluşma olarak görüyorum. Bunun dışında bir de rektör olmak gibi gazeteciliğim dışındaki kimlik ve misyonumla karşınızdayım. Anadolu Üniversitesi ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından bir tanesidir. Anadolu Üniversitesi olarak sosyal bilimler programlarının yoğunlukta olduğu bir üniversiteyiz. Eczacılık ve Sağlık Bilimleri dışındaki diğer akademik birimlerimiz daha çok sosyal bilimler yönüyle ön plana çıkıyor. Sizin de takip ettiğiniz gibi Anadolu Üniversitesi birçok alanda ülkemiz yükseköğretimine pek çok ilki kazandıran, öncülük yapmış olan bir üniversite. Türkiye'de ilk defa açılan ve Türkiye'nin ihtiyacı olan önemli sektörel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayacak bölümler Anadolu Üniversitesinde açıldı. Üniversitemizin bu öncülüğü inşallah devam edecek" dedi.

"Uluslararası yayın evi kurmak için girişimlerimiz başladı"

Anadolu Üniversitesinin üç temel misyonu olduğuna dikkat çekerek konuşmasına devam eden Rektör Adıgüzel, "Bunlardan bir tanesi, Anadolu Üniversitesini tercih eden öğrencilerimize en yüksek kalitede eğitim veriyor olmak. Buradaki amacımız eğitim verirken sadece teorik eğitim değil, sektörün ihtiyaçlarını da karşılayacak pratik karşılığı olan çağın gereklerine uyan mezunlar yetiştirmek. Bu amacı ve misyonu gençlerimizin küresel ölçekte rekabet edeceği düzeyde yapmaya çalışacağız. Bunun yanında Üniversitemizin bir diğer misyonu ise, bilimsel yayın ve araştırmalara destek sağlamak. Bu konuda yine Anadolu Üniversitesi birçok alanda öncülük yaptığı gibi bilimsel araştırmalarda yaptığı çalışmalarda da öncü olmaya devam edecek. Yalnız bazı konularda bünyemizden ayrılıp başka üniversitelere giden bölümler ve akademisyen arkadaşlarımız olduğu için bir organizasyona ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle önümüzdeki dönem çok iyi araştırma projelerine imza atacağımıza inanıyorum. Araştırma ve yayın performansı olarak Anadolu Üniversitesinin hak ettiği yerde olmadığını üzülerek söylemek durumundayız. Çünkü sosyal bilimlerde araştırma yapmak teknik bilimlerden biraz daha zordur. Ancak üniversite olarak akademisyenlerimizi destekleyerek onların yayın performanslarını artırmak için önemli adımlar atıyoruz. Anadolu Üniversitesi bilimsel yayınlar anlamında kitap yayıncılığını da önemsiyor. Uluslararası bir yayın evi kurmak için girişimlerimiz başladı. Üniversitemiz bünyesinde 12 tane önemli bilimsel dergi bulunmakta. Bu bilimsel dergilerimizin evrensel bilim dünyası tarafından takip edilen uluslararası endekslerde yer almasını hedefliyoruz. Bu alanda Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğümüz çalışıyor ve uluslararası endekslerde daha iyi yerlere gelmek için büyük bir çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Film Festivali kaldığı yerden devam edecek

Anadolu Üniversitesinin misyonlarından bir tanesinin de topluma katkı sağlamak olduğunun altını çizen Rektör Adıgüzel, kültür ve sanat anlamında önemli çalışmaları olduğunu belirtti. Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Bu anlamda uzun süredir devam eden fakat birkaç yıldır kesintiye uğrayan Uluslararası Eskişehir Film Festivali'ni bu yıl tekrardan düzenleyeceğiz. Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesinde hepimiz için büyük bir şans olan Senfoni Orkestramız var. Senfoni orkestramız bu yıl birçok yeni projeyle sizlerin karşısında olacak. Üniversite bünyesinde profesyonel olarak faaliyet yürüten Tiyatro Anadolu coğrafyamızın seçkin oyunlarını sahnelemek için çalışıyor. Bir süredir film gösterimi yapılamayan Sinema Anadolu'yu da aktif bir hale getireceğiz. Bu şekilde öğrencilerimize nitelikli filmleri öğrenci dostu bütçelerle izleyebilecekleri bir ortam sunmuş olacağız. Yaptığımız bu kültür ve sanat etkinlikleriyle toplumumuzun ve öğrencilerimizin kampüs içerisinde kendilerini çok yönlü olarak geliştirmelerine imkan sağlayacağız. Bu kapsamda öğrenci odaklı bir şekilde üniversitemizi ön plana çıkarmayı istiyoruz. Öğrencilerimizin kampüs içerisinde daha verimli vakit geçirmeleri için adımlar atacağız. Bunlardan bir tanesi ise Öğrenci Lokali olacak. Bu projemizi en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin ne ihtiyacı varsa şehrin diğer aktörleriyle bir araya gelerek hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Öğrencilerimizi sektöre hazırlıyoruz"

Şehirdeki sektörel anlamda öne çıkan tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak için çalışıldığını aktaran Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel öğrencileri sektöre en iyi şekilde hazırlamaya amaçladıklarını belirtti. Rektör Adıgüzel, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sadece teorik eğitim alarak piyasaya çıkacak bir öğrenci profili değil, henüz öğrenciyken sektörle tanışmış yetkin öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Bu anlamda medya sektörü de bizim en önemli partnerlerimizden birisi olacak. Hem benim gazetecilik kökenli olmam hem de Eskişehir'in medya anlamında çok güçlü olması İletişim Bilimleri Fakültesiyle iş birliğini gerektiren çok önemli bir husustur. Dolayısıyla sektörün ihtiyaçlarına göre bizim de eğitimimizi güncellememiz gerekiyor. Sizlerden gelecek geri dönüşler bizler için çok kıymetli. Bir gazetecilik mezunu olarak bugün burada gazetecilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim."

Toplantının devamında Rektör Adıgüzel, Eskişehir'deki basın çalışanlarını Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 22. Uluslararası Eskişehir Film Festivaline davet etti. Toplantı Rektör Adıgüzel'in basın çalışanlarının görüş ve önerilerini dinlemesi ve merak ettikleri konulardaki sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR