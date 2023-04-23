Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de, güneşin kendini göstermesiyle tatilciler Ramazan Bayramının ikinci günü Aydınpınar, Samandere, Güzeldere şelaleleri tabiat parkları ile Efteni Gölü'ne akın etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de, güneşin kendini göstermesiyle tatilciler Ramazan Bayramının ikinci günü Aydınpınar, Samandere, Güzeldere şelaleleri tabiat parkları ile Efteni Gölü'ne akın etti.

Düzce'de bayram tatilinde havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin doğa harikası merkezlerinden olan Aydınpınar, Samandere, Güzeldere şelaleleri tabiat parkları ile Efteni Gölü tatilcilerle doldu.

Güneşli havada doğayla geçirmek isteyen tatilciler sabahın erken saatlerinde tabiat parkına akın etti. Tatilciler göl kıyısında bol bol fotoğraf çektirerek keyifli dakikalar yaşadı.

Ankara, Kocaeli, Bursa gibi şehirlerden vatandaşlar, "Şelalelerin ve park alanını çok güzel olduğunu fırsat olursa yine gelme isteriz. Buralar doğa harikası yerler" dediler. - DÜZCE