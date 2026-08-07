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Putin ve BAE lideri Körfez ile Ukrayna'yı görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Körfez bölgesi ve Ukrayna’daki durumu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Körfez bölgesi ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Körfez ve Ukrayna'daki mevcut durumu ele aldı. Açıklamada, Putin'in Rusya ve Ukrayna arasında savaş esirleri ve tutukluların değişimindeki rolü nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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