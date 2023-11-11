Pursaklar Mimar Sinan Kapalı Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi açıldı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, belediye tarafından yapımı tamamlanan Mimar Sinan Kapalı Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi halkın kullanımına açıldı.

İçerisinde bulunan devasa ağaçları, sıradışı iç tasarımı, otoparkları ve tezgahlar arasındaki geniş alanlarıyla ferah bir alışveriş ortamı sunan Mimar Sinan Kapalı Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in katılımıyla kullanımına açıldı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Mimar Sinan Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen alanda esnafla bir araya geldi. Açılışın ardından bir basın açıklaması gerçekleştiren Ertuğrul Çetin, 2 bin 200 metrekare alanda 60 tezgah kapasiteli pazar alanında estetiği ön plana çıkarttıklarını belirtti.

"Yaptığımız tüm işlerde mutlaka estetiği önem veren bir anlayışa sahibiz"

Mimar Sinan Kapalı Pazar Alanı'nın göreve geldikleri tarihten bu yana yaptıkları 4. kapalı pazar yeri olduğunu ve halkın kullanımına açılan her hizmette sanatsal bir dokunuş oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Her yaptığımız pazarda bir temayı ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Estetik ve kullanışlılık bizim için önemli bir başlık. Bu pazarımızda da yine bunu resmettik. İçerisinde kuru peyzaj kullandığımız, kapalı otoparkı olan, asansör sistemiyle çöplerin tahliye edildiği, insanların ferah ve aydınlık bir alanda alışveriş yapacağı bir ortam oluşturduk. Ayrıca tek tip tezgah uygulaması yaptık. Pazarcı esnafımızın kıyafeti ve düzenine de önem gösterdik ama ayrıyeten tek tip tezgah uygulamasıyla daha nizami bir ortam oluşturduk. Bugün ilk gün olması dolayısıyla esnafımızda maliyetine satış yapma kararı aldı. Toplamda 2 bin 200 metrekare alan üzerine kurulan bu pazar yeri toplamda 60 tezgah kapasiteli. Vatandaşlarımızın gözlerinden büyük bir memnuniyetle alışveriş yaptıklarını görebiliyorum. Yaptığımız tüm işlerde mutlaka estetiği önem veren bir anlayışa sahibiz. 4 buçuk yılda toplamda 160 eser yaptık. Bu eserlerimize baktığınızda mutlaka sanatsal bir dokunuş vardır" ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan alanın içerisinde mağazalar, fırın, düğün salonu, otopark ve iş yerleri bulunuyor. - ANKARA