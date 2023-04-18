Pülümür ilçesindeki 177 konutun kentsel dönüşüme tabi tutulması planlanıyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan 177 konutun kentsel dönüşüme tabi tutulması planlanıyor. Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, ilçenin deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, sürecin hızlandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Meydanlar Mahallesi'nde köylerinde sel ve deprem gibi afetlere maruz kalan vatandaşlar için 1987 yılında başlanarak etap etap toplam 177 afet konutu inşa edildi. 1992 Erzincan, 2001 Pülümür depreminden etkilenen konutların bazılarında güçlendirme çalışmaları yapıldı. En son 2020 yılında meydana gelen Elazığ depreminin ardından konutlar risk oluşturduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Şu anda boş olan konutların kentsel dönüşüme tabi tutulması planlanıyor.

Konutlarla ilgili olarak resmi kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Afet Müdürlüğü, valilik kanalıyla zaman zaman da bakanlık düzeyinde gelip bakıldığında kentsel dönüşümle buraya müdahale edilebileceğini ancak bunun için de hak sahipliğinin öncelikle çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık. Biz de belediye olarak özel bir imar uyguladık. Buranın mevzi imar planını, 18 uygulamasını yaptıktan sonra hap sahipliğinin kazanılmasına yönelik süreci tamamladık. Planlar oluşturuldu. Tapuda vatandaşlarımızın bu süreç içerisinde hak sahipliği oluşacaktır önümüzdeki haftalarda" dedi.

Türkiye'de meydana gelen son depremlerden ilçede de etkilenen yapılar olduğunu belirten Başkan Tosun, "Biz bununla ilgili başvuruyu da yaptık. İlgili kurumlar yine burayla ilgili hasar tespitini de yaptı. İlçemizin ya da ilimizin afet bölgesine alınmasının bu anlamda çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda emeği geçen valimiz, milletvekilimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, afet müdürlüğü, kaymakam bey, muhtarlarımız bu konuda herkes elinden geldiğince çaba sarf etti. Afet bölgesi ilanı ile birlikte buradaki konutlardaki sorunları da birlikte çözeceğimizi umut ediyorum" diye konuştu.

Pülümür ilçesinin deprem bölgesinde yer aldığını vurgulayan Tosun, "Özellikle Yedisu fay hattının bilim insanlarının da işaret ettiği olası bir depremde en çok etkilenecek yerlerden biri. Bununla ilgili bu sürecin hızlanmasının hem Pülümür adına hem de ülkedeki deprem olmamış bölgelerin önlemleri açısından örnek teşkil etmesi bakımından çok önemli olacağını düşünüyorum. Umut ediyorum ki burada bir yol alırsak bu hem örnek açısından Türkiye genelinde bir model oluşturur hem de olası bir depremde can kayıplarının önüne geçilmesi anlamında insanların duyarlılığını arttırır" şeklinde konuştu. - TUNCELİ