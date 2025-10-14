Haberler

Prof. Dr. Yahya Ünlü'nün 'Akut Aortik Sendromlar' Kitabı Uluslararası Başarı Elde Etti

Prof. Dr. Yahya Ünlü'nün 'Akut Aortik Sendromlar' Kitabı Uluslararası Başarı Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yahya Ünlü, kalp ve damar cerrahisi alanındaki yeni kitabı 'Akut Aortik Sendromlar' ile Web of Science Book Citation Index'te yayımlandı. Kitap, hem akademisyenler hem de klinisyenler için önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yahya Ünlü'nün kaleme aldığı "Akut Aortik Sendromlar" başlıklı kitabı, uluslararası bilim dünyasında büyük bir prestije sahip olan Web of Science Book Citation Index'te yayımlanarak önemli bir akademik başarıya imza attı.

Kalp ve damar cerrahisi alanında güncel bilimsel yaklaşımları, klinik deneyimleri ve literatürdeki son gelişmeleri kapsamlı biçimde ele alan eser; hem akademisyenler hem de klinisyenler için referans niteliğinde bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Akut aortik sendromların tanı, tedavi ve cerrahi yönetimine ilişkin derinlemesine analizler içeren kitap, Prof. Dr. Yahya Ünlü'nün uzun yıllara dayanan bilgi birikimini yansıtıyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Bilim insanlarımızın uluslararası alanda ses getiren çalışmalara imza atması, üniversitemizin akademik vizyonunun ne kadar güçlü olduğunun en açık göstergesidir. Prof. Dr. Yahya Ünlü hocamızın eseri, yalnızca Tıp Fakültemiz için değil, Türk tıbbı adına da gurur verici bir kazanımdır. Bu vesileyle kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Bilimsel üretkenliği teşvik eden ve araştırma temelli bir üniversite anlayışını benimseyen Atatürk Üniversitesi, akademisyenlerinin uluslararası indekslerde yer alan çalışmalarla bilime yön verme misyonunu kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Güllü'nün ölümünde merak edilen nihai rapor açıklandı

Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü

Eski sevgili dehşeti: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.