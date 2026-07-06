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BEUN Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yıldız hayatını kaybetti

BEUN Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yıldız hayatını kaybetti
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yapan, kentin sivil toplum hayatına katkı sunan Prof. Dr. Mustafa Yıldız, 70 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde uzun yıllar görev yapan, sayısız öğrenci yetiştiren ve kentin sivil toplum hayatında iz bırakan Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında yaşamını yitirdi.

1956 Zonguldak doğumlu olan Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Atatürk Üniversitesi Matematik Bölümünden 1979'da mezun oldu. Meslek yaşamına öğretmen olarak başlayan Yıldız, Kilimli Lisesi ve Çelikel Lisesinde görev yaptıktan sonra Gazi Üniversitesinde yüksek lisansını, Ankara Üniversitesinde ise doktorasını tamamladı.

Akademik kariyerini Zonguldak'ta sürdüren Yıldız, BEUN Matematik Bölümünde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı başta olmak üzere birçok idari görev üstlendi. 2023'te üniversitenin Genel Sekreterliğini yürüten Yıldız, aynı yıl Bartın Üniversitesi Matematik Bölümünde göreve başladı.

Kent yaşamının her alanında iz bıraktı

Akademik çalışmalarının yanı sıra Zonguldak'ın sosyal dokusuna da katkı sunan Yıldız, 2000-2001 yıllarında Zonguldakspor Kulübü yönetiminde yer aldı. TED Zonguldak Koleji Vakfı yönetiminde de bulunan Yıldız, 2019'da üstlendiği BEUN Vakfı Başkanlığı sırasında üniversite ile kent arasındaki bağı güçlendirecek projelere öncülük etti. 2022'de hizmete giren Cafe Akademi'nin hayata geçirilmesinde Vakıf Başkanı olarak ilk günden itibaren emek verdi, vakfın gelirlerini artırarak daha fazla öğrenciye burs sağlanması için çalıştı.

Yıldız için 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 11.45'te BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezi önünde resmi tören düzenlenecek. Törenin ardından cenazesi Uzunmehmet Camisi'ne getirilecek, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kilimli Güney Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Doç. Dr. Nihal Yıldız ve Gökmil Yıldız'ın babası, Şükran Yıldız'ın eşi olan Prof. Dr. Mustafa Yıldız, eğitime adanmış bir ömrün ardından sevenlerini yasa boğdu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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