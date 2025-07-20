Prof. Dr. Lale Karabıyık Hayatını Kaybetti

Prof. Dr. Lale Karabıyık Hayatını Kaybetti
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekillerinden Prof. Dr. Lale Karabıyık, kanser tedavisi gördüğü hastanede 60 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Bursa'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Bilecik'te toprağa verilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski milletvekillerinden Prof. Dr. Lale Karabıyık, hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 25., 26. ve 27. dönem Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, tedavi gördüğü Bursa'daki hastanede hayatını kaybetti. 60 yaşında, evli ve 1 çocuk annesi olan Prof. Dr. Karabıyık için yarın saat 10.00'da akademisyen olarak görev yaptığı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tören düzenlenecek.

Karabıyık'ın cenazesinin Bursa Ulu Cami'de yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, memleketi Bilecik'te toprağa verilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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