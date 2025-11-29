Prof. Dr. İbrahim Uzmay İçin Tören Düzenlendi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) önceki dönem rektör yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Uzmay için tören düzenledi.

Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık,ERÜ önceki dönem rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner, Makine Mühendisler Odası Başkanı Süleyman Varol, öğretim üyeleri, idari personel, öğrenciler vefat eden Prof. Dr. İbrahim Uzmay'ın yakınları katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Prof. Dr. İbrahim Uzmay'a Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diledi. Rektör Prof. Dr. Altun, " Şu kubbede hoş bir seda bırakmak çok önemlidir ki Prof. Dr. İbrahim Uzmay hocamız gerçekten her daim bu konularda örnek bir kişilik, örnek bir şahsiyet olarak hep hafızamızda yer alacaktır. İnşallah Rabbim cenneti ile ödüllendirir. Sayın hocamızın bizde bıraktığı izlenimler hep olumlu olmuştur. Hep de o şekilde olacaktır" dedi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner ise konuşmasında Prof. Dr. İbrahim Uzmay'ın mühendislik fakültesine önemli katkılarda bulunduğuna dikkat çekerek, "Prof. Dr. İbrahim Uzmay hocamın bu dünyada hoş bir seda bırakarak gittiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. ERÜ önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur da konuşmasında Prof. Dr. İbrahim Uzmay'ın insanlara yardım etmeyi kendine görev olarak kabul eden bir kişiliğe sahip olduğunun altını çizerek, " Prof. Dr. İbrahim Uzmay, tanıdığım en beyefendi insanlardan birisiydi. Devletin hakkını, hukukunu korumak konusunda son derece hassas bir insandı. İnsanlara yardım etmeyi hep bir görev olarak biliyordu. Düzgün bir insandı. Doğru bir insandı. Vatanseverdi. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Uzmay'ın oğlu Alperen Uzmay'ın konuşmasının ardından törende Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dua edildi. Prof. Dr. İbrahim Uzmay, Hulusi Akar Cami'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KAYSERİ