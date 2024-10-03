Üye Girişi
Haberler

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Atandı

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğüne Yeniden Atandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Çağ Türk Tarihi alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten tekrar atandı. Ceylan, üniversiteye kazandırdığı projeler ve uluslararası başarısıyla Türk Dünyası'nda dikkat çekiyor.

Eski Çağ Türk Tarihi alanında yaptığı önemli çalışmalarla dünyaca bilinen, Erzurum'un yetiştirdiği akademisyen, dadaş Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi rektörlüğü görevine vekaleten yeniden atandı.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 2020'de Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi rektörlüğü görevine getirildikten sonra Kırgız Türkleri'nin yaşadığı Van'ın Erciş İlçesi'ne bağlı Ulupamir Köyü'ne yaptığı ziyaretin ardından " Kırgızistan'a olan derin sevgi ve muhabbetlerimizi Erciş-Ulupamir'den başlattık." diyerek ata yurda doğru yola çıktı.

Yirmi beş yılını verdiği gönül coğrafyasındaki engin tecrübesi ile dört yıl süren rektörlüğü boyunca Manas Üniversitesi'ne her alanda adeta çağ atlatan dadaş Alpaslan Ceylan'ın başarısı, Üniversitenin QS, Times Higher Education gibi saygın listelere girmesiyle Kırgızistan'ı da tarihte ilk kez yükseköğretimde dünya platformuna taşıdı.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Ceylan ile sadece bilimsel alanda değil, sosyal alanda da "Manas Köy Ziyaretleri" gibi projelerle halka dokunmaya, insanlarla bütünleşmeye başladı; Kırgızistan'ın ilk Sokak İftarı gibi etkinliklerle de Anadolu'nun kadim kültürünü Türkistan coğrafyasına taşıdı.

Kırgızistan'a sağladığı büyük faydalarla "Kırgız Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası", Kırgızistan Parlamentosu "Şeref Belgesi", "Kırgız Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu Şeref Madalyası", "Erkin Too Devlet Gazetesi Yılın Rektörü Ödülü" gibi sayısız kıymetli ödüle layık görülen Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'a, Türk Dünyası'na sağladığı büyük katkılar neticesinde "TÜRKSOY Türk Dünyası'na Üstün Hizmet Ödülü", "Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Teşekkür Belgesi", "Kazakistan Korkut Ata Kızılorda Üniversitesi Türk Dünyası'na Hizmet Madalyası" ve kanıtlarla ortaya koyduğu, bilime alanında yepyeni bir fikir ve anlayış getiren, Türk Tarih Kurumu tarafından akademiye kazandırılan "Doğu Anadolu'da Erken Dönem Türk İzleri" adlı kitabıyla da "Avrasya Yazarlar Birliği Araştırma Ödülü" takdim edildi.

Kardeş ve dost Türkiye ile Kırgızistan'ın insana yatırım yapılması yönüyle en anlamlı ortak projesi olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın yeni döneminde gerçekleştirmeye başlayacağı pek çok proje sayesinde Türk halkları arasında altın köprü, Türk Dünyası'nın yükseköğretimdeki kutup yıldızı, Türk Dünyası'nın dünya ölçeğindeki marka değeri olmaya devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Kültür Sanat Kırgızistan erzurum Türkiye Kültür Rektör Eğitim Yerel Dünya

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rigas hangi ülkenin takımı? Rigas FS hangi bölgede, nerenin takımı? Riga hangi ülkeye ait, nerede? Riga'nın neyi meşhur? Riga vizesiz mi? Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç saatleri! 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli zammı ne kadar olacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? T10F çıktı mı? TOGG T10F modeli ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur?
title