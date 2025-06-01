Prizren'de 20. Oldtimer Klasik Otomobil Festivali Başladı

Prizren'de 20. Oldtimer Klasik Otomobil Festivali Başladı
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Kosova'nın Prizren şehrinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Oldtimer' klasik otomobil festivali, 1929 ile 1985 yılları arasında üretilen 80'den fazla klasik araçla ziyaretçilere kapılarını açtı.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Oldtimer" klasik otomobil festivali bugün kapılarını ziyaretçilerine açarken, 1929 ile 1985 yılları arasında üretilen araçlar büyük ilgi gördü.

Kosova'da Prizren şehri, bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Oldtimer" klasik otomobil festivaline ev sahipliği yaptı. Klasik araba tutkunlarına kapılarını bugün açan festivale, Avrupa ve Balkanların çeşitli ülkelerinden 80'den fazla klasik otomobil katıldı. Tarihi Şadırvan Meydanı'nda sergilenen otomobiller, ziyaretçilere geçmişe yolculuk yapma imkanı sundu. Uluslararası nitelikte gerçekleştirilen festivalde, 1929 ile 1985 yılları arasında üretilen araçlar büyük ilgi görürken, ziyaretçiler araçları yakından inceleme fırsatı buldu.

Festivalde sergilenen araçlar arasında, Kosova asıllı ünlü Hollywood oyuncusu Bekim Fehmiu'ya ait otomobil ile Arnavutluk'un geçmişteki devlet liderlerine ait makam araçları da yer aldı. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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