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Posof'ta Bir Günde Dört Mevsim Yaşanıyor

Posof'ta Bir Günde Dört Mevsim Yaşanıyor
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Ardahan'ın Posof ilçesinde sonbahar ile birlikte başlayan kar yağışı, havaların ısınmasıyla birlikte bahar havası ile karıştı. Sabah saatlerinde sisle kaplanan ilçe, öğle saatlerinde güneşin açmasıyla canlandı.

Değişen mevsimler Posof'u da etkilemeye başladı. Ardahan'ın Posof ilçesinde bir günde birkaç mevsim yaşanıyor.

Sonbahar ile birlikte ilçe merkezinde kar yağışı da başladı. Ancak kar yağışı durunca havalar ısındı. Eriyen karların altından çıkan yeşil doğa adeta mevsimleri aynı günde yaşatıyor.

Bugün sabah saatlerinde Posof tamamen sis altında kalırken görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Öğle saatleriyle birlikte güneşin açmasıyla ilçede bahar havası yaşandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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