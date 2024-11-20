Posof'ta Bir Günde Dört Mevsim Yaşanıyor

Değişen mevsimler Posof'u da etkilemeye başladı. Ardahan'ın Posof ilçesinde bir günde birkaç mevsim yaşanıyor.

Sonbahar ile birlikte ilçe merkezinde kar yağışı da başladı. Ancak kar yağışı durunca havalar ısındı. Eriyen karların altından çıkan yeşil doğa adeta mevsimleri aynı günde yaşatıyor.

Bugün sabah saatlerinde Posof tamamen sis altında kalırken görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Öğle saatleriyle birlikte güneşin açmasıyla ilçede bahar havası yaşandı. - ARDAHAN