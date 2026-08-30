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Posof'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Posof'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı, Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine dair konuşmalar ve şiirlerin ardından Posof Şehitliği ziyaret edilerek şehit ve gaziler için dua edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Ardahan'ın Posof ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Hükümet Konağı önünde yapılan tören Atatürk anıtına çelenklerin konmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Programın sunucusu piyade Üsteğmen Halil İbrahim Çolak yaptı.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Piyade Teğmen Yusuf Zengin Yaptı. Günün anlam ve önemi ile ilgili şiiri ise Üsteğmen Talha Öksüz okudu. Daha sonra Posof Şehitliğine gidildi ve Kuran-ı Kerim okunarak şehit ve gazilere dua edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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