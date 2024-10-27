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Polis Peşinde: KAçan Şüpheliler Halkın Desteğiyle Yakalandı

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Erzincan'ın Tercan ilçesinde, polisin durdurmaya çalıştığı bir otomobilin kaçması üzerine lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Kaçan şüpheliler, ilçe halkının desteğiyle yakalandı.

Polisten kaçmaya çalışan otomobil lastiklerine ateş açılarak durduruldu

Kaçan şüpheliler ilçe halkının yardımıyla yakalandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde gece hareketli saatler yaşandı. Polisin takipte olduğu ve 'dur' ikazında bulunduğu otomobil kaçarken lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Aracı terk edip yaya olarak kaçmayı sürdüren 3 şüpheli ilçe halkının da polise verdiği destekle kıskıvrak dere yatağında yakalandı.

İlçe halkından alınan bilgilere göre; Uyuşturucu madde taşıdığı ileri sürülen 41 plakalı jeep Tercan girişinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesine bağlı sivil ekipler tarafından takibe alındı. Araç güvenli bir noktada 'dur' ikazı çekilerek durdurulmaya çalışıldı. Bunun üzerine kaçmaya çalışan jeepin lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Aracı terk edip yaya olarak kaçan 3 şahıstan 2'i polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Görgü tanıklarının beyanına göre bir şüphelinin de dere yatağına kaçtığı belirlendi. İlçe halkı gece saatlerinde toplanıp polise destek verip dere yatağında şüpheliyi aradı. Bir süre sonra şüpheli saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak polise teslim edildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri ilçe halkına duyarlı olmalarından ve destek oldukları için teşekkür ederek dağılmalarını istedi.

Polis Peşinde: KAçan Şüpheliler Halkın Desteğiyle Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPASLAN CİHAN - Yerel

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