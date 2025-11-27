Polis Memurundan İhtiyaç Sahibi Çocuklara ve Engelli Vatandaşa Yardım

Şrınak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ihtiyaç sahibi 300 çocuğa bot ve mont gönderen polis memuru Mustafa Şahin engelli bir vatandaşa akülü sandalye hediye etti.

Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde yıllardır engelli olan 63 yaşındaki Sait Yıldırım'a akülü sandalye hediye etti. Şahsin, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye de bot ile mont dağıttı. Sınır köylerinde yaşayan ve durumu iyi olmayan aileleri belirleyen gönüllü ekipler, gönderilen bot ve montları çocukların evlerine bıraktı. Vatandaşlar, kış aylarının sert geçtiği her iki ilçede yağışlar öncesi çocukları sevindiren Şahin'e teşekkür etti. Engelli Sait Yıldırım, "Ben Uzungeçit beldesinde kalıyorum, yıllardır böyleyim dışarı çıkamıyordum. Polis memuru Mustafa Şahin ve gönüllüler bana akülü sandalye getirdi. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi. - ŞIRNAK