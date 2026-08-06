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PKK'nın üç numarası Karasu'nun annesi Sivas'ta toprağa verildi

PKK'nın üç numarası Karasu'nun annesi Sivas'ta toprağa verildi
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Çanakkale’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, PKK’nın üç numaralı ismi Mustafa Karasu’nun annesi Sivas’ın Gürün ilçesi Karasu Köyü’nde defnedildi.

Çanakkale'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, PKK'nın üç numaralı ismi Mustafa Karasu'nun annesi Sivas'ın Gürün ilçesi Karasu Köyü'nde defnedildi.

1950 yılında Sivas'ın Gürün ilçesinde doğan Avareş kod adlı Mustafa Karasu ve DEM Parti Çanakkale İl Eşbaşkanı Sultan Karasu'nun annesi Haniy Karasu 94 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Sivas'ın Gürün ilçesi Karapınar Köyü'ne getirilen Karasu, burada bulunan mezarlığa defnedildi.

Haniy Karasu'nun cenazesinde güvenlik amacıyla polis ekipleri de yer aldı.

2010'da Oslo'da dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan ile örgüt adına görüşmelerde bulunan Mustafa Karasu, 2015 yılından itibaren en çok arananlar listesinde bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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