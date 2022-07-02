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Pirosi aşireti düğünlere sınırlama getirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Pirosi aşireti düğünlere sınırlama getirdi

Hakkari'de bir araya gelen Pirosi aşiretin kanaat önderleri aldıkları kararlarla düğünlere bir takım sınırlama getirdi.

Hakkari'de bir araya gelen Pirosi aşiretin kanaat önderleri aldıkları kararlarla düğünlere bir takım sınırlama getirdi.

Bölgede bulunan Pirosi aşireti, düğünlerdeki birçok abartılı masrafın kaldırılması konusunda verdikleri kararlarla anlaşma sağladılar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu kentlerinde, aşiretlerin yaptığı abartılı düğünler nedeniyle gençler evlenmekte zorluk çekerken Hakkari'de yer alan Pirosi aşireti aldığı kararla bunun önüne geçti.

Aşiret adına Mustafa Ölmez (Hacı Muhammed oğlu), Hacı Muhammed Akdoğan (Taha oğlu), Hacı İmam Sedik Akdoğan, İmam İsmail Yiğit, Hacı Hüseyin Akdoğan (İmam Ali'nin oğlu) imzasıyla alınan kararlar şu şekilde: "Düğünlerimiz bir gün olacak. Kına aile içi yapılacak. Gelin kuaföre gitmeyecek, istenirse kuaför eve getirilecek. Gelinlik isteğe bağlı olacak. Damat tarafından sandık ve sandık içi olarak sayılan para götürülmeyecek. Gelin tarafından böyle bir talepte bulunulmayacak. Damat tarafından hediyeler istenmeyecek. Gelin tarafından getirilen seccade çorap ve kese gibi hediyeler dağıtılmayacak. Damat tarafından nişan ve kına törenlerinde dağıtılan kek ve meyve suyu dağıtılmayacak, baklava veya başka tatlı götürülmeyecek. Kız düğünlerinde sadece yakın akraba davet edilecek. Gelin adayının ziyaretleri sadece aile içi olacak. Çeyiz dizme etkinliğine hediyeler götürülmeyecek. Şehir dışındaki uzak mesafe düğünlerine katılım zorunlu olmayacak. Damadın hediyesi gönderildiği takdirde düğüne katılmış sayılacak. Kız tarafı altın konusunda herhangi bir miktar belirlenmeyecek. Damat tarafından getirilen altın miktarına itiraz edilmeyecek." - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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