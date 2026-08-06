Giza Piramitleri'nin Gizli Zirveleri

Mısır'ın Giza Piramitleri'nin ziyaretçilere kapalı olan zirveleri, çekilen fotoğraflarla ilk kez bu kadar ayrıntılı görüntülendi. Fotoğraflar, piramitlerin zirvesinde geçmişte tırmanan ziyaretçilerin taşlara kazıdığı isimleri, tarihleri ve çeşitli yazıları gözler önüne sererken, bir dönem turistlerin rahatlıkla çıktığı zirvelerin bugün tamamen yasaklanmış olması da tarihte yaşanan değişimi ortaya koydu.

Dünyanın en önemli tarihi yapıları arasında yer alan Giza Piramitleri, yaklaşık 4 bin 500 yıldır ayakta kalmayı sürdürüyor. Günümüzde milyonlarca turist piramitleri yalnızca uzaktan veya çevresinden ziyaret edebilirken, geçmişte zirveye çıkmak sıradan bir turistik etkinlik olarak görülüyordu. Özellikle 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın ilk yarısında çekilen tarihi fotoğraflar, turistlerin rehberler eşliğinde Büyük Piramit'in zirvesine tırmandığını, gösteriyor. Ancak kültürel mirası korumak ve güvenliği sağlamak amacıyla getirilen yasakların ardından piramitlere tırmanmak tamamen yasaklandı. Bugün ise yalnızca çok sınırlı sayıdaki araştırmacı ve özel izinli ekiplerin ulaşabildiği zirveler, Osama Sherif Elmedany tarafından çekilen görüntüler, normal ziyaretçilerin görme şansı bulunmayan zirvelerdeki ayrıntıları ortaya koyarken, binlerce yıllık yapının geçmişten bugüne uzanan hikayesine de ışık tutuyor.

Zirvedeki taşlarda geçmiş ziyaretçilerin izleri hala duruyor

Piramitlerin zirvesinde bulunan dev taş bloklar üzerinde yıllar önce kazınmış çok sayıda yazı dikkati çekiyor. Taşların üzerine farklı dönemlerde bırakılan isimler, soyadları, harfler, çeşitli semboller ve bazı tarihler bugün de seçilebiliyor. Fotoğraflarda bazı yazılarda "Glasgow" gibi şehir isimleri okunabilirken, aşınma nedeniyle birçok yazının önemli bölümü artık tam olarak seçilemiyor. Buna rağmen zirvede yer alan bu izler, geçmişte piramitlere çıkan ziyaretçilerin bıraktığı tarihi birer kayıt niteliği taşıyor.

Yaklaşık MÖ 2550 yılında Firavun Khafre adına inşa edilen piramit, ilk yapıldığında yaklaşık 143 metre yüksekliğe sahipti. Günümüzde ise dış kaplamalarının büyük bölümünü ve tepe kısmının bir bölümünü kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 136 metre yüksekliğinde bulunuyor.

Piramit yaklaşık iki milyon taş blok kullanılarak inşa edildi. Ortalama 2,5 ton ağırlığındaki taşlar milimetrik hassasiyetle yerleştirildi. Dış yüzeyde kullanılan bazı kaplama taşlarının ise 7 tona kadar ulaştığı belirtiliyor. Bugün yalnızca zirvede kalan beyaz kireç taşı kaplamaları, piramitlerin ilk yapıldıkları dönemde güneş ışığını yansıtan parlak beyaz görünümlerine dair önemli ipuçları sunuyor.

Giza Piramitleri, yaklaşık 4 bin 500 yıldır ayakta kalmayı sürdürüyor. Büyük Piramit (Khufu/Keops), yaklaşık 146 metre olan ilk yüksekliğiyle yaklaşık 3 bin 800 yıl boyunca dünyanın insan eliyle yapılmış en yüksek yapısı unvanını taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı