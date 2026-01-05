Haberler

Bu helva kışın üşütmüyor: Yapımı 3 gün sürüyor

Güncelleme:
Ordu'nun coğrafi işaret belgesine sahip ve yapımı 3 gün süren Perşembe cevizli helvası, kış aylarında vücudu sıcak tutma özelliği nedeniyle özellikle tercih ediliyor. İçeriğinde çöven kökü, ceviz ve şeker bulunan bu yöresel lezzet, hem yerel halk hem de turistler tarafından beğeniliyor.

Ordu'nun yöresel lezzetlerinden olan ve yapımı toplamda 3 gün süren coğrafi işaret belgesine sahip Perşembe cevizli helva, kış aylarında vücudu sıcak tutma özelliği sayesinde ilgi görüyor.

Şehrin yöresel lezzetlerinden biri olan ve belirli bölgelerde üretimi yapılan, coğrafi işaret belgeli ve tescilli cevizli helva, kış aylarında vücudu sıcak tuttuğu için tercih ediliyor. İçerisinde, çöven kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, kış aylarında da Ordulu vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor. Helvanın yapım aşaması ise 3 gün sürüyor.

"Kış aylarında vücudu sıcak tutuyor"

Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışını yapan İbrahim Ölmez, odun ateşinde pişirilen, yapımı 3 gün süren tescilli ve coğrafi işaret belgesine sahip Perşembe cevizli helvasının tercih edilen bir lezzet olduğunu söyledi. Ölmez, "Bu helvanın özelliği, kış aylarında tüketenin içini ısıtıyor. Tadı güzel, bilmeyen insanlar çok şekerli diye yemek istemiyor ama aslında içerisindeki şeker miktarı ideal. Çöven kökü ile yapılıyor, beyazlığını da bu kökten alıyor. Helva buzdolabına koyulmuyor ve oda sıcaklığında 6 ay kadar bozulmadan durabiliyor" dedi.

"Yöresel ürünümüz, Ordulular severek tüketiyor"

Sürekli olarak helvadan tükettiğini söyleyen Hasan Altınel, "İçerisinde bulunan malzemeler dolayısıyla kışın sıcak tutuyor. Zaten Perşembe ilçemizin yöresel ürünü. Ordulular da seve seve tüketiyor" diye konuştu.

Helvayı ilk kez tattığını ifade eden vatandaşlar ise kış aylarında sıcak tutma özelliği sayesinde helvanın tüketilmesi gerektiğini belirterek, lezzetini sevdiklerini kaydettiler. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
