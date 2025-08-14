Perseid Meteor Yağmuru Japonya'da Gözlemlendi

Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar görülebilen Perseid meteor yağmuru, Japonya'nın Hokkaido eyaletinde amatör kameralar tarafından kaydedildi. Meteor yağmurunun görsel şöleni, Aomori eyaletindeki bir gözlem evinde de görüntülendi.

Genellikle Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar görülebilen Perseid meteor yağmuru, Japonya'da kameralara yansıdı.

Dünyanın farklı bölgelerinde görsel şölen yaşatan ve genellikle Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar görülebilen nadir hava olayı Perseid meteor yağmuru, Japonya'da gözlendi. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının Güneş etrafındaki yörüngesinde ilerlerken bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının atmosfere girerek yanması sonucu oluşan Perseid meteor yağmuru, ülkenin Hokkaido eyaletinde amatör kameralara yansıdı. Bir meteor kümesinin gökyüzünde süzülerek kaybolduğu anlar Aomori eyaletindeki bir gözlem evinin kameraları tarafından da görüntülendi. - HOKKAIDO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
