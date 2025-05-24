Perinçek'ten Dedeağaç'taki NATO Tatbikatına Tepki

(EDİRNE) - Edirne'de partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesinde Edirne'ye 30 kilometre uzaklıkta NATO tarafından düzenlenecek askeri tatbikata tepki gösterdi. Perinçek, "İsrail bile Amerika'yla, NATO'yla ve Yunanistan'la beraber gelmiş Dedeağaç'ta bize İsrail bayrağı gösteriyor" dedi.

Eski Camii önünde toplanan Vatan Partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla, sloganlar atarak Saraçlar Caddesi'ne yürüdü. Saraçlar Caddesi PTT önünde halk buluşması yapan Perinçek, Yunan basınına yansıyan fotoğraflarda en başta NATO bayrağı olmak üzere Amerikan, Yunan ve İsrail tanklarının yanyana olduğunu ifade etti. Bunun açıkça Türkiye'yi hedef gösterdiğini ve Dezenformasyon Merkezi'nin bu konuda bir açıklama yapması gerektiğini belirten Perinçek, şunları söyledi:

"Dedeağaç'ta Amerikan tankları görüyoruz"

"Edirne tarih boyunca Türkiye'nin kahramanlık mevzisi olmuştur. Tarih boyunca vatan savunmasının serhadı olmuştur. İşte bu anlamlı kentimizden, bu kahraman insanların yaşadığı kentimizden Selimiye'nin minarelerine çıkıyoruz. Selimiye minaresinden kartal gözüyle sınırlarımızın ötesine Dedeağaç'a bakıyoruz. Dedeağaç'ta Amerikan tankları görüyoruz. Amerika'nın ayakları dibinde bayraklarını seren Yunan tanklarını görüyoruz. İsrail bayraklarını görüyoruz. Yunan basını dün yayınladı. Yunan basınındaki fotoğraflarla size bilgi veriyorum. En başta NATO bayrakları var. Tankın üzerindeki askerin elinde NATO bayrağı. Onun yanındaki tankta Yunan bayrağı. Tankın üzerindeki askerin elinde Yunan bayrağı. Onun yanındaki tankta Amerikan bayrağı, yine asker var. Elinde Amerika Birleşik Devletleri bayrağı ve en sağda bir tankın üstünde İsrail askeri ve İsrail bayrağı. Diyeceksiniz ki Dedeağaç neresi, İsrail neresi? Bakın İsrail bile Amerika'yla, NATO'yla ve Yunanistan'la beraber gelmiş Dedeağaç'ta bize İsrail bayrağı gösteriyor. Manzara budur ve manzara bu iken Ankara'da bir Dezenformasyon Merkezi var. Dezenformasyon Merkezi yani Türkçesi bilgi bozma merkezi. Bilgi bozmaya karşı mücadele ediyor ama kendisinin yaptığı iş birliği bozmak. Onları davet ediyoruz. Gelin diyoruz sizde Selimiye'nin minaresine çıkın. Eğer kartal gözlükleriniz yoksa gözünüzdeki Trump'ın size verdiği gözlükleri yere atın. Size Türk gözlüğü verelim."