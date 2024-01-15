Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler Karaman'da anıldı

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 asker, tüm Türkiye'de olduğu gibi Karaman'daki okullarda da anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Ocak tarihinde şehit olan 9 asker için Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Lisesi'nde bir anma programı düzenlendi. Düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak, Türk Bayrağı göndere çekildi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Anma programına, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ile daire müdürleri de katıldı. - KARAMAN