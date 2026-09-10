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Pembe Tır, Aliağa’da ücretsiz kanser taraması yapacak

Pembe Tır, Aliağa’da ücretsiz kanser taraması yapacak
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Erken teşhis ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında hizmet veren Pembe Tır, 7-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Aliağa Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz kanser taraması hizmeti sunacak.

(İZMİR) - Erken teşhis ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında hizmet veren Pembe Tır, 7-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Aliağa Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz kanser taraması hizmeti sunacak.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Aliağa Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan Pembe Tır'da kanser taramaları gerçekleştirilirken, tırın çevresinde kurulan stantlarda da vatandaşlara yönelik çeşitli sağlık hizmetleri ve farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Ücretsiz kanser taramaları kapsamında, 40-69 yaş arasındaki kadınlara mamografi, 30-65 yaş arasındaki kadınlara HPV taraması, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere ise kolorektal (bağırsak) kanseri taraması yapılıyor. Tarama hizmetleri, uzman sağlık personeli eşliğinde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Kanser taramalarının yanı sıra etkinlik alanında obeziteyle mücadele kapsamında boy ve kilo ölçümleri ile beslenme danışmanlığı, kan şekeri ölçümü gibi koruyucu sağlık hizmetleri de sunuluyor. Çocuklara yönelik eğlenceli ve eğitici aktivitelerle de sağlık konusunda farkındalık oluşturuluyor.

Vatandaşların sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri ve kanserin erken dönemde tespit edilmesinin önemi vurgulanan etkinliklerde, erken teşhis ve düzenli taramanın hayat kurtardığı mesajı veriliyor.

Kaynak: ANKA
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