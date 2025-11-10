Haberler

Pegasus Hava Yolları'ndan 10 Kasım'da 'Cumhuriyet Uçağı' ile anlamlı Çanakkale seferi

Güncelleme:
Pegasus Hava Yolları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yıl dönümünde filosundaki 100'üncü uçak olan "Cumhuriyet" isimli uçakla Çanakkale'ye özel bir sefer düzenlendi.

Pegasus Hava Yolları tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yıl dönümünde Çanakkale'ye özel bir sefer düzenlendi. Pegasus Hava Yolları'nın filosundaki 100'üncü uçak olan "Cumhuriyet" ile düzenlenen sefere Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane CEO Güliz Öztürk ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Saat 09.05'te limanda yapılan Atatürk'e saygı duruşu ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimaı'ndan başlayan sefer sonrası Çanakkale'de Şehitler Abidesi ve Conk Bayırı ziyaret edildi.

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, gezi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Biz her yıl 10 Kasım'da Atamızı anmak üzere yola çıkıyoruz. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100'üncü uçağımızı teslim almıştık. İsmini cumhuriyet olarak isimlendirdik. Kuyruğunda Atamızın silueti ve imzası var. Her yıl bu uçakla Atamızı anmak üzere bir destinasyon seçiyoruz. İlki Samsun'daydı, geçen sene Selanik'e gittik bu yılda Çanakkale'ye geldik. Gerçekten Cumhuriyet Uçağımızla bu anma uçuşlarını düzenlemekten dolayı tüm ekip adına da çok mutluyuz ve gururluyuz. Çünkü hem Atamızın bizi bugünlere getirmesini, cumhuriyet değerlerini sahip çıkmada, kültürümüzün bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısı ile tüm basın mensupları ile bu anma uçuşlarını yapmaktan da çok mutluyuz" dedi.

Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ise duygu ve düşüncelerini ifade ederek, "Biz bunu bir proje olarak başlatmıştık. 100'üncü yılda biz 100'üncü uçağımıza Cumhuriyet adını verdik ve kuyruğunda atamızın silueti var. Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra Atamızı anmak için, uçağımızla ne yapabiliriz ? dedik, sektör olarak. Atamızın izlerini takip edelim dedik. Samsun'dan başladık. Geçen sene Selanik'e gittik bu yıl da Çanakkale'ye geldik. İnşallah bundan sonra da Atamızın gidip iz bıraktığı yerlerde her sene kendisini anarak bunu sürdürülebilir bir anma töreni haline getirmeye çalışıyoruz şirket olarak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
