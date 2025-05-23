Pazaryeri'nde Muhtarlar İçin Eğitici Program Düzenlendi

Pazaryeri'nde Muhtarlar İçin Eğitici Program Düzenlendi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde muhtarların kamu hizmetlerini daha etkin sunmaları için kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Programda, sorunların tespiti ve çözüm yolları ele alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı yetkilileri de güvenlik konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, mahalle ve köy muhtarlarının kamu hizmetlerini daha etkin, verimli ve mevzuata uygun şekilde sunmalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen programda, muhtarların görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunların tespiti ve bu sorunların en kısa sürede çözüm mercilerine iletilmesi hedeflendi. Toplantıya ilçe genelindeki mahalle ve köy muhtarları yoğun ilgi gösterdi. Program kapsamında ilçedeki kamu kurumlarının amirleri, yürüttükleri çalışmalar hakkında muhtarlara detaylı bilgiler sundu. Muhtarların talep ve önerileri dikkatle dinlendi, karşılıklı istişare ortamı sağlandı.

Eğitim programının ikinci bölümünde ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından bilgilendirici sunumlar yapıldı. Güvenlik, asayiş, kırsal bölgelerde alınması gereken önlemler ve muhtarların bu konudaki sorumlulukları kapsamlı şekilde ele alındı.

Bu tür eğitim programlarının muhtarların bilgi düzeyini artırarak hizmet kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirten yetkililer, ilerleyen dönemlerde benzer çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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