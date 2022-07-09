Paşa Camii'nde binlerce kişinin katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı

Balıkesir, Zağnos Paşa'da bayramlaştı

BALIKESİR - Kurban Bayramı namazını kılacak vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Paşa Camii'ne gelmeye başladı. Caminin içi Namaz vaktinden önce doldu. İçeride yer bulamayan vatandaşlar ise seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu. Balıkesir'de bayramlaşma töreni, bayram namazının ardından Zağnos Paşa Cami'nde yapıldı. Törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Adil Çelik, AK Parti İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan katıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada emniyet kemerine vurgu yaptı. Vali Şıldak, 'Balıkesir'de Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. bütün vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle en kalbi duygularımla kutluyorum. Bugün Merkez Cami'miz Zağanos Paşa'da milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, bütün çalışma arkadaşlarımız, protokol mensuplarımızla birlikte bayram namazımızı kıldık. Vatandaşlarımızın da katılımıyla geniş bir katılımla bayramlaşmamızı yaptık. Şimdi de kurban kesimi için ayrılıyoruz. bayramın huzur, sağlık, esenlik içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Balıkesir ilimizde bütün kurumlarımız bayramla ilgili tedbirlerini almış durumda. Herhangi bir aksama beklemiyoruz. Trafiğe daha önce de belirttiğimiz gibi yine vurgu yapmak isterim. Dikkat çekmek isterim. Trafik kuralları çok önemli. Böyle yoğun zamanlarda yoğunlaşan trafikte. kurallara uyulması büyük önem arz ediyor. Kazasız belasız sağlık içinde güzel bir bayram temenni ediyorum. Ayrıca bunun yanı sıra yine sıcak hava sebebiyle orman yangını riski devam ediyor. pek çok noktada ormanlarımızın giriş yasağı Biliyorsunuz, uygulamaktayız. Vatandaşlarımızın ateş konusunda herhangi bir dikkatsizlik konusunda özenli davranmalarını ve ateşle yaklaşmamalarını, ormanlarımıza sirayet edebilecek herhangi bir faaliyet. bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Herkese, bütün vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum, sağlık içinde. Bayramınız mübarek olsun' Şeklinde konuştu.

Öte yandan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi camiye gelenlere simit ve çay ikramında bulundu.