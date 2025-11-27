Papa 14. Leo İstanbul'da konaklayacağı Saint Esprit Katedrali'ne geldi
Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Şişli'de konaklayacağı Saint Esprit Katedrali'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo, Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak 19.20'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Papa'yı İstanbul Valisi Davut Gül ve il protokolü karşıladı. Karşılaşmanın ardından beraberindeki heyetle Atatürk Havalimanı'ndan ayrılan Papa 14. Leo, Şişli'de konaklayacağı Saint Esprit Katedrali'ne yoğun güvenlik önlemleri arasında geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel