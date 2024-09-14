Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Desteğiyle Minik Ada'nın Göz Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" pankartı açan küçük Ada tedavisi için İstanbul'a getirildi.

Bitlis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" pankartı açan küçük Ada tedavisi için İstanbul'a getirildi. Beyoğlu'ndaki bir hastanede 40 dakikalık operasyon geçiren minik Ada'nın ameliyatının başarılı geçtiği ifade edildi. Ada Koçyiğit, "Pankart açmıştık, Tayyip dedem gördü. Ameliyat oldum. Her şey onun sayesinde oldu" derken, baba Musa Koçyiğit ise mutluluğunu, "Kızım dünyaya güzel baktığı için çok sevinçliyim" sözleriyle dile getirdi.

9 yaşındaki Ada Koçyiğit, gözündeki kayma nedeniyle denge bozukluğu sorunu yaşıyordu. Ada'nın babası Musa Koçyiğit, maddi imkansızlıktan dolayı kızının tedavisini sürdüremeyince çareyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bitlis mitingine gitmekte buldu. Baba Musa ve anne Ceylan Koçyiğit, kızlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'teki toplu açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartı görünce doktoruna ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na konuyla ilgili talimat verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Ada, İstanbul'daki Beyoğlu Göz Hastanesi'ne getirildi.

Minik Ada hastanede ameliyat edildi

Hastaneye getirilen Ada, burada 40 dakikalık bir operasyonun ardından tedavi edildi. Minik Ada'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavi sürecinin takip edileceği öğrenildi. Pazartesi günü hastaneden taburcu edilecek olan minik Ada'nın babası ise bir baba olarak, kızının dünyaya güzel baktığı için çok sevinçli olduğunu söyledi.

"Pankart açmıştık, Tayyip dedem gördü"

Gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan Ada Koçyiğit, "Pankart açmıştık, Tayyip dedem gördü. Ondan sonra Diyarbakır'dan İstanbul'a geldik. Sonra ameliyat oldum. Her şey onun sayesinde oldu. Allah ondan razı olsun. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim" şeklinde konuştu.

"Bir baba olarak, kızım dünyaya güzel baktığı için çok sevinçliyim"

Göz ameliyatı olan Ada Koçyiğit'in babası Musa Koçyiğit, "Yaklaşık bir 15 gündür buradayız. Sağlık Bakanlığından Cumhurbaşkanlığına buradaki İl Sağlık Müdürlüğü ve Valiliğe kadar herkesten Allah razı olsun, ilgilendiler. Ameliyatı da dün oldu. Ameliyatı 40 dakika sürdü. Bizim için çok önemli, çok mutluyum. Bir baba olarak, kızım dünyaya güzel baktığı için çok sevinçliyim. Rabbim böyle acıları kimseye yaşatmasın. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler onun sayesinde buralardayız. Ada'nın göz sağlığı için gereken neyse yapıyorlar. Rabbim Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin. Rabbim onun yokluğunu bize göstermesin" dedi.

"Ameliyat sonrası durum gayet başarılı"

Ada Koçyiğit'in ameliyatının başarılı geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı ise "Cumhurbaşkanımızın Bitlis ziyareti sırasında kendisinden gözündeki rahatsızlık için bir tedavi talebi oldu. Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi duyarlılık göstererek Sağlık Bakanımıza verdiği talimat üzerine Ada Koçyiğit gözündeki problemi için hastanemize yönlendirildi. Bakanlık buraya getirilmesi ve buradaki ikametiyle ilgilendi. Geçen hafta içerisinde hastanedeki hekim arkadaşlarımız tarafından yapılan muayene neticesinde ameliyat kararı alındı. Şaşılıkla ilgili 2018 yılında bir ameliyat geçirmiş. Bu ikinci ameliyatıydı. Dün de bu ameliyat gerçekleştirildi. Herhangi bir sorun yok şu an için. İlk günkü muayenesi de yapıldı. Şu anda normal seyrinde devam etmekte. Kendisini muhtemelen Pazartesi günü taburcu etmeyi düşünüyoruz. 2017 yılında gözünde kayma oluşmuş. Takip edilmiş ve 2018 yılında başka bir hastanede ameliyat geçirmiş. Bir süre düzgün gittikten sonra son 2 yıl da tekrar kayma başlamış. 2022 yılında başka bir hastanede ameliyat gerekliliği söylenmiş fakat aile ameliyatı yaptıramamış. Bu yüzden de Bitlis toplantısında Cumhurbaşkanı'nda böyle bir talepleri oldu. Ada'nın bir şaşılık rahatsızlığı vardı. Sol gözüne müdahale yapılmış bir süre normal seyrederken sağ gözünde kayma oluşmuş. Sağ gözünde kasları ortaya getirip, normal bir bakış açısı sağlamak açısından müdahale edildi. Ameliyat sonrası durum gayet başarılı. Tabii bir süre takip edilmesi gerekiyor. İlerde bir ameliyat gerekebilir mi onu da süreç gösterecek. 30-40 dakika arasında müdahale süresi oldu. Genel anestezi aldı ama herhangi bir sorun oluşmadı. Doğuştan olmasa bile her yaştaki çocuklarda şaşılık farklı sebeplerle gelişebilir. Gözlük ihtiyacı var. Gözlük kullanması gerekecek. Bu göz kaslarının, beyin ve görmeyle olan ilişkisinden kaynaklanıyor. Çocuğun bir kaza geçmişi yoktu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Ameliyat istanbul Politika Bitlis Yerel

Özel ile Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde tartıştı

Özel ile Kurtulmuş cenazede tartıştı

 Narin'in kaybolduğu gün paylaşılmış! Aileden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

Narin'in ailesinden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

 Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi mesajı: Hesabını mutlaka soracağız

Ayşenur'un katillerine seslendi: Hesabını mutlaka soracağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bandırmaspor Amedspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bandırmaspor Amed geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bandırmaspor Amedspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bandırmaspor Amed golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS Rizespor nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor Amed maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bandırmaspor Amed maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 15 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Kova, Yay burcu yorumu! 15 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi
title