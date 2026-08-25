Eskişehirli Esnafın Salgın Dönemi Yazısı Yıllara Meydan Okuyor

Eskişehir'de esnaflık yapan Ali Karasoy, koronavirüs salgını döneminde dükkanına astığı, hala kaldırmadığı anlamlı yazı, aradan geçen yıllara rağmen dikkat çekmeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını 2020 yılında yayılmaya başladı. Bu zamanlarda artık çok etkisini göstermeyen salgın hastalık geçmiş yıllarda birçok vatandaşı olumsuz etkilemişti. Esnaf Ali Karasoy, insanların zor zamanlarında yalnız kalmaması ve aile bağlarının kötü günlerde ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bu uyarı yazısını astığını anlattı. İş yerine astığı ve hala yerinde duran, kaldırmadığı yazı hakkında konuşan Ali Karasoy, "Bu yazıyı koronavirüs salgını zamanı yazıp astım. Biz aileye çok önem veren insanlarız. Çünkü kalabalık bir ailede büyüdük. Bu virüsün sıkıntılarını yaşadığımız zamanlarda hastanelerde yaşlı insanların tek başlarına, kendi evlerinde bile olmadan ölmeleri beni çok etkilemişti. Yurt dışında ise duyduğumuz olaylardan, insanların aile büyüklerini hastanelerde ölüme terk etmeleri gibi olaylar beni o zamanlarda bu yazıyı yazmama vesile oldu. Bir gün oturdum ve bu duygular ile kalemi ele alıp yazdım. Çünkü o günlerde gerçekten çok üzülüyordum. Yaşlıların bir başına, hastane köşelerinde ölmeleri beni çok etkilemişti. Sonuç olarak böyle bir yazı ortaya çıktı" dedi.

"Yaşlıların tek başına, hastane köşelerinde ölmeleri beni çok etkilemişti"

Ali Karasoy'un yazısında, "Büyüklerimiz çok kıymetli olduklarını onlara çok ihtiyacımız olduğunu, onlarsız bu karanlık yoldan çıkamayacak olduğumuzu ve onları çok sevdiğimiz hissettirelim. ve şunu unutmayalım; onları feda edersek sıra bize gelecek. Çok krizler yaşadık hayatımızda. Lakin babam ve annem hep bir yol bulur bizi çıkarırdı. Biz onları gözden çıkaran ne İngiliz ne de İtalyanız. Sıkı sıkı sarılın ve korkmayın. Onlar bizim olsa olsa panzehirimiz olur. Yeter ki biz onların virüsü olmayalım. Evinde kal değil, 'Bizimle kal!' deme vakti..."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı