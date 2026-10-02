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Palandöken Tüneli için Karayolları ekipleri Aziziye-Yıkılgan'da çalışma yürütüyor

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Palandöken Tüneli için Karayolları ekipleri Aziziye-Yıkılgan'da çalışma yürütüyor
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Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Palandöken Tüneli için Aziziye-Yıkılgan güzergahında sondaj ve zemin etüdü çalışması yürütüyor. Bu çalışma tünel inşaatının başladığı anlamına gelmiyor; sonuçlara göre güzergahın tünel yapımına uygun olup olmadığı değerlendirilecek.

Tekman'ın uzun süredir gündeminde olan ve ilçenin Erzurum'a ulaşımını kısaltması hedeflenen Palandöken Tüneli için sahada ilk teknik çalışma başladı.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Aziziye-Yıkılgan güzergahında sondaj ve zemin etütleri için çalışma yürütüyor. Sahadaki bu çalışma, tünel inşaatının başladığı anlamına gelmiyor. Yapılan çalışmalar, güzergahın tünel yapımına uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik ilk teknik aşamayı oluşturuyor.

Sondaj ve zemin etüdü yapılacak

Karayolları ekipleri, Aziziye Köyü ile Palandöken ilçesine bağlı Yıkılgan Köyü arasındaki alternatif güzergahta sondaj çalışması yapmaya hazırlanıyor. Sondaj makinesinin bölgeye ulaşması için servis yolu açılırken, yapılacak çalışmalarla yer altındaki kaya ve zemin yapısı incelenecek.

Elde edilecek sonuçlara göre güzergahın tünel yapımına uygun olup olmadığı değerlendirilecek.

İlk proje 12 kilometreydi

Palandöken Dağları üzerinden Tekman'ı Erzurum'a bağlamayı amaçlayan önceki projede, Aziziye Köyü'nden başlayarak yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda çift tüplü bir tünel planlanmıştı. Bu projeyle yaklaşık 80 kilometre olan Tekman-Erzurum mesafesinin 40-45 kilometreye düşürülmesi hedefleniyordu. Ancak yaklaşık 35 milyar TL olarak öngörülen maliyet, projenin uygulanabilirliği açısından önemli bir engel oluşturdu.

Yeni alternatif Aziziye-Yıkılgan

Bunun üzerine daha kısa ve düşük maliyetli olması beklenen Aziziye-Yıkılgan güzergahı üzerinde çalışma başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre bu bölgede yaklaşık 3,5-4 kilometrelik bir tünel seçeneği üzerinde duruluyor.

Son sözü zemin söyleyecek

Sondaj sonuçlarının olumlu olması halinde proje teknik açıdan bir sonraki aşamaya taşınabilecek. Bu nedenle mevcut çalışma tünelin inşaatı değil, uzun süredir gündemde olan Palandöken Tüneli için atılan ilk somut teknik adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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