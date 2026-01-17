Haberler

Palandöken'de sömestir tatili yoğunluğu

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Palandöken, sömestir tatilinde yüksek kar kalınlığı ve dolu otel rezervasyonlarıyla kayakseverlerin ilgisini çekiyor. Bölgedeki çeşitli kayak aktiviteleri ve sosyal olanaklar, tatilciler için keyifli bir deneyim sunuyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken, sömestir tatilinde yoğunluk yaşıyor.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ve otellerdeki rezervasyonların yüzde yüzler seviyesine ulaştığı Palandöken ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkiye'nin kış turizmindeki cazibe merkezi olan Palandöken; kaliteli pistleri, doğa harikası muhteşem manzarası, modern dinlenme alanları, kafe ve restoranlarının yanı sıra buz duvarı, yamaç paraşütü, gece kayağı, fun park, hedikli kar yürüyüşü rotaları, snowdown hill, çadır ve karavan kamp alanları, bin 400 metre uzunluğunda snow park gibi birçok sosyal faaliyetlerle kayakseverlere hizmet veriyor.

Öğrenciler kızaklarıyla heyecan yaşıyor

Son yıllarda revaçta olan Palandöken Kayak Merkezi'nde her türlü kayak ve benzeri etkinlik yapmak isteyenlere uygun pistler ve faaliyetler bulunuyor. Dünyanın en profesyonel kayakçılarının yanında kızaklarla kaymak isteyenler de Palandöken'de fırsat bulabiliyor. Aynı zamanda "acemi pisti" olarak adlandırılan alanda kızakla düşe kalka kayanlar ise zaman zaman yürekleri ağza getiriyor. Öğrenciler de okulların tatile girmesiyle birlikte Palandöken'e akın ederken, düzenlenen kayak kursları ilgi görüyor.

Rahat ve keyifli bir kış sporları deneyimi

Bölgede dördü 4 yıldızlı ve altısı 5 yıldızlı olmak üzere on turistik tesis bulunurken, kayak evleri, günübirlik tesisler ve lokantalar da mevcut. Kayak merkezinde konaklama kapasitesi yaklaşık olarak 6 bin kişiyi kapsıyor. Bu imkanlar, ziyaretçilere rahat ve keyifli bir kış sporları deneyimi sunuyor. Palandöken Kayak Merkezi, toplamda 56 adet pist içeriyor. Bu pistler farklı zorluk seviyelerine sahip ve 30 kolay pist, 12 orta pist, 9 profesyonel (zor) pist ve 5 doğal pist olarak sıralanıyor. Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi, bu toplam pist sayısına ek olarak 24.8 km'lik pistlere sahip. Bu iki kayak merkezinin toplam pist uzunluğu ise 87 km'yi buluyor. En uzun kayak parkuru 12.5 km uzunluğunda ve bu parkur boyunca kesintisiz olarak kayak yapılabiliyor. Ayrıca, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki irtifa farkı bin 100 metre. - ERZURUM

