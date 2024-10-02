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Palandöken Dağı'na İlk Kar Düştü

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Erzurum'da kış turizminin önemli merkezi Palandöken Dağı, yılın ilk karıyla beyaza büründü. Hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerken, bölgedeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

(ERZURUM) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Palandöken Dağı beyaza büründü. Erzurum'da 3 bin 125 rakımlı Palandöken Dağı'na yılın ilk karı yağdı, kent genelinde hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'da yüksek kesimlere kar yağdı. Kent genelinde günboyu etkili olmaya başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yer yer kar yağışına dönüştü.

Palandöken Dağı'nın zirvesinin beyaza büründüğü kentte Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; dün gece sıcaklık 8 derece olarak ölçülürken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde ise termometre sıfırın altını gösterdi. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Palandöken Dağı'na İlk Kar Düştü
Kaynak: ANKA / Yerel

Palandöken Dağı Hava Durumu Erzurum Turizm Yerel Yaşam Doğa

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