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Pakistan, Yasa Dışı Göçmenlere Karşı Operasyon Başlattı: 80 Bin Afgan Sınır Dışı Edildi

Pakistan, Yasa Dışı Göçmenlere Karşı Operasyon Başlattı: 80 Bin Afgan Sınır Dışı Edildi
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Pakistan, yasal belgeleri olmayan ve Afgan Vatandaş Kartı (ACC) sahibi 80 binden fazla Afgan vatandaşını sınır dışı etti. Ülkeye geçiş süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Dışişleri Bakanı Ishaq Dar'ın Afganistan ziyareti öncesinde, Pakistan ile Afganistan arasındaki ilişkilerdeki gerginlikler de öne çıktı.

Pakistan, yasa dışı göçmenlere karşı yürüttüğü operasyonda Mart ayından bu yana yasal belgeleri bulunmayan ve Afgan Vatandaş Kartı (ACC) sahibi 80 biden fazla Afgan vatandaşının sınır dışı edildiğini açıkladı.

Pakistan, ülkede kalabilmek için yasal belgeleri olmayan ya da Afgan Vatandaş Kartı (ACC) sahibi Afgan vatandaşlarını 31 Mart'a kadar ülkelerine dönmeleri konusunda uyarmış daha sonra bu süreyi 30 Nisan'a kadar uzatmıştı. İslamabad yönetimi, Mart sonundan bu yana 80 bin fazla Afgan vatandaşını 30 Nisan'da sona erecek olan geri dönüş sürecinin bir parçası olarak sınır dışı etti. İçişleri Bakanlığı Danışmanı Talal Chaudhry, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında Afgan vatandaşlarının dönüşünün 30 Nisan'ın son tarih olduğunu ifade ederek yalnızca geçerli vizeleri bulunan Afgan vatandaşlarının kalmasına izin verileceğini bildirdi.

Yasa dışı göçmenler hedef alınıyor

Pakistan'ın 2023 yılının sonlarında başlatılan Yasadışı Yabancıların Geri Dönüş Planı, Afgan Vatandaş Kartı (ACC) sahiplerini ve yasa dışı göçmenleri hedef alıyor.

Pakistanlı Bakan Dar, yarın Afganistan'da temaslarda bulunacak

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, yarın Afganistan'ın başkenti Kabil'de üst düzey temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerde Pakistan-Afganistan ilişkilerinin ele alınacağı kaydedilirken, güvenlik, ticareti, halklar arasındaki bağlar ve ortak çıkarların derinleştirilmesi konuları üzerinde durulacağı aktarıldı.

Pakistan-Afganistan arasındaki ilişkiler

Komşu ülkeler arasındaki ilişkiler, Taliban'ın 2021'de iktidara gelmesinden bu yana geriledi. Pakistan, ülkedeki intihar saldırılarında yaşanan artışın ardından 2023'te Afgan vatandaşlarını sınır dışı etme kararı almıştı. Pakistan, Afgan vatandaşlarını ülkedeki saldırılara karışmakla suçluyor ve Afganistan'daki Taliban hükümetini Pakistan karşıtı militanları ülkede barındırmakla suçluyor. Taliban hükümeti suçlamayı reddederken, Pakistan'ın güvenlik meselesinin kendi iç sorumluluğu olduğunu belirtiyor. - İSLAMABAD

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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