Pakistan Hangor denizaltısı ilk gerçek mühimmat atışını gemisavar füzesiyle yaptı

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Pakistan Donanması envanterine geçtiğimiz nisan ayında katılan Hangor sınıfı denizaltının, gemisavar seyir füzesiyle gerçekleştirdiği ilk gerçek mühimmat atışında uzun menzildeki belirlenen hedefi başarıyla vurduğu bildirildi.

Pakistan Donanması'nın envanterine katılan yeni Hangor sınıfı denizaltı, ilk gerçek mühimmat atışını gerçekleştirdi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamada, Umman Denizi'nde gerçekleştirilen atışta denizaltıdan fırlatılan gemisavar seyir füzesinin belirlenen hedefi uzun menzilden başarıyla vurduğu belirtildi.

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Naveed Ashraf da, atış testini takip etti. Ashraf, operasyonel hazırlığın sürdürülmesi ve denizde güvenilir bir caydırıcılık kapasitesinin korunması için Pakistan'ın denizaltı harbi kabiliyetlerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Pakistan Donanması tarafından yapılan açıklamada, denizaltının gelişmiş muharebe sistemleri, modern sensörler, havadan bağımsız tahrik teknolojisi ve gelişmiş gizlilik özellikleriyle donatıldığı kaydedildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de atış denemsine ilişkin, "Denizaltının gemisavar seyir füzesiyle uzun menzildeki hedefi başarıyla vurması, Pakistan Donanması denizaltı kuvvetlerinin operasyonel hazırlığını, profesyonel yetkinliğini ve muharebe kapasitesini ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin silahlı kuvvetlerin ulusal güvenlik tehditleriyle mücadeleye yönelik hazırlık seviyesini güvence altına alma konusundaki kararlılığını yinelediği belirtildi.

Pakistan'ın Hangor sınıfı denizaltıyı 30 Nisan'da ilk kez envanterine kattığı biliniyor.

Pakistan Donanması ve Mekke İttifakı

Bu gelişme, ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri gerilimin sürdüğü bir dönemde, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamasının ardından geldi. Uzmanlar, söz konusu anlaşmanın ülkeler arasında daha güçlü bir güvenlik işbirliğinin yanı sıra bölge genelinde yeni ekonomik yatırım fırsatlarının önünü açabileceğini değerlendiriyor.

Güvenlik kaynakları, üç ülkenin deniz kuvvetlerinin toplamının yaklaşık 340 gemiden oluştuğunu öne sürerken, Pakistan'ın savunma işbirliğinin deniz gücü ayağında da önemli bir unsur olarak yer aldığını belirtiyor.

Pakistan, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, Umman Denizi'nin kıyısında yer alıyor. ABD-İran geriliminin bölgede deniz taşımacılığına yönelik güvenlik risklerini artırdığı bir dönemde Pakistan Donanması, Körfez ve Kızıldeniz çevresindeki stratejik deniz yollarının güvenliği açısından da önem taşıyor.

Pakistan Donanması, ABD öncülüğündeki Müşterek Deniz Kuvvetleri bünyesinde çok uluslu görev güçlerini düzenli olarak komuta ediyor. Bu operasyonel deneyimin, Pakistan'ın Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz koridoru gibi güvenlik risklerinin yüksek olduğu stratejik geçiş noktalarının korunmasında üst düzey deniz güvenliği koordinasyonu sağlamasına ve gerektiğinde savaş gemileri konuşlandırmasına imkan tanıdığı değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı