Pakistan'dan Türkiye'ye 90 ton ağırlığında kışlık çadır geldi

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in Türkiye'deki deprem için özel olarak başlattığı çadır gönderme kampanyasının ikinci uçağı Adana'ya geldi.

Pakistan'dan Türkiye'ye çadırlar gelmeye devam ediyor. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in Türkiye'deki deprem için özel olarak başlattığı toplam 50 bin çadır gönderme kampanyası çerçevesinde ikinci uçak, sabah saatlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi. Gelen uçakta 90 ton ağırlığında kışlık çadır olduğu belirtildi.

Pakistan Başbakanı'nın Danışmanı Khawaja Hasaan da çadırları taşıyan uçakla birlikte geldi.

Uçaktan indikten sonra açıklamalarda bulunan Khawaja Hasaan, "Pakistan ve Türkiye'nin 'iki kalp, tek ruh' gibi, Pakistan halkı, Türk kardeşleriyle aynı acıyı ve ıstırabı hissediyor ve onlar tamamen iyileşip rehabilitasyona kavuşana kadar da her türlü desteği vermeye kararlıdır. Birbirine her koşulda destek vermemizin şanlı tarihine uyan Başbakanın Pakistan'dan gelen deprem yardımlarını da bizzat takip ediyorum" diye konuştu. - ADANA