Pakistan Büyükelçiliği'nde 'Keşmir Kara Günü' Programı Düzenlendi

Hint güçlerinin 27 Ekim 1947'de Keşmir'i işgal etmesi dolayısıyla Ankara'da Pakistan Büyükelçiliğinde 'Keşmir Kara Günü' programı düzenlendi.

'Keşmir Kara Günü' programında, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Keşmir halkının maruz kaldığı işgali hatırlatarak dayanışma mesajları verdi.

Keşmir'in tarih boyunca büyük acılara tanıklık ettiğini belirten Büyükelçi Cüneyd, Keşmir'in dünyanın en yoğun askeri bölgelerinden biri haline geldiğine dikkati çekerek, "Türk halkı adaletin, özgürlüğünün tayin hakkının yanındadır. Keşmir halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum" şeklinde konuştu.

"Pakistan ve Türkiye arasında herkesi kıskandıracak derin bir dostluk var"

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ise, Pakistan ve Türkiye arasındaki kardeşliğin tarihe dayanan güçlü bir bağ olduğunu vurgulayarak, "Pakistan ve Türkiye arasında herkesi kıskandıracak derin bir dostluk var. Ne zaman birinin başı sıkışsa yardıma koşan diğer ülke olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda parmağındaki alyansı bozdurarak yardım eden Pakistanlı kadınlar, bu kardeşliğin en güzel örneğidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tereddütsüz ilk tanıyan ülke yine Pakistan olmuştur" dedi.

Arıkan, Türkiye'nin her zaman Keşmir halkının yanında olduğunu aktararak, "Pakistanlı kardeşlerimizin hiçbir endişesi olmasın. Türkiye bundan sonra da ilelebet Keşmir'in ve Keşmirlilerin yanında olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA