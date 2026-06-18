Paintball Türkiye Şampiyonası Ayder Yaylası'nda yağmur altında tamamlandı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 17 spor kulübü ve 200'e yakın sporcu ile teknik ekip, Ayder'in eşsiz doğası içinde kurulan uluslararası standartlardaki sahada şampiyonluk için mücadele etti. İki gün süren organizasyon, ilk gün güneşli ve sıcak havada, ikinci gün ise yağmur ve soğuk altında oynanan müsabakalarla tamamlandı. Final karşılaşmaları büyük heyecana sahne olurken, dereceye giren kulüplere kupaları yağmur altında düzenlenen törenle takdim edildi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN 17 KULÜP AYDER'DE BULUŞTU

Türkiye Paintball Şampiyonası 2. Ayak Müsabakaları, Ayder Yaylası'nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Organizasyona Türk Hava Kurumu Ankara Havacılık Spor Kulübü, Akdeniz Yüzme Akademi ve Spor Kulübü, Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü, Buzul Spor Kulübü, Kayseri Pars Spor Kulübü, Kayseri Kaptan Spor Kulübü, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, Kalender Paintball Spor Kulübü, Tempo 80 Spor Kulübü ve Kayseri Atak Spor Kulübü katıldı. Şampiyonada ayrıca Antalya Şeref Ülker İlkokulu Spor Kulübü, Hakkari Gençlik Spor Kulübü, Yalova Termal Dağcılık Spor Kulübü, Muğla Köyceğiz İlçe Gençlik Spor Kulübü, Rize Çamlıhemşin Spor Kulübü, İstanbul Ayyıldızlar Spor Kulübü ve Osmaniye Karamanoğulları Spor Kulübü de mücadele etti. Sporcular, Ayder Yaylası'nın doğal atmosferinde kurulan sahada derece elde edebilmek için kıyasıya yarıştı. Organizasyonun açılışı protokol üyelerinin başlangıç atışı ve yöresel horon gösterileriyle yapıldı. Avrupa Paintball Federasyonu İkinci Başkanı Kerem Barkul, Ayder Yaylası'nda ilk kez bu ölçekte bir organizasyon düzenlendiğini belirterek, bölgede uluslararası standartlarda bir saha oluşturulduğunu ifade etti. Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Büyük ve Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk de organizasyonun spor turizmi açısından bölgeye önemli katkılar sunacağını vurguladı. Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun ise Ayder Yaylası'nda Türkiye Paintball Şampiyonası'nın ikinci ayak müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Altun, "Doğanın kalbi olan Ayder Yaylası'nda Türkiye Paintball Şampiyonası'nın ikinci ayak müsabakalarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz ilerleyen yıllarda Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nı da Ayder'e kazandırmaktır" dedi.

GÜNEŞTE BAŞLAYAN MÜSABAKALAR YAĞMUR ALTINDA TAMAMLANDI

Ayder Yaylası'nda iki gün süren şampiyona boyunca sporcular farklı hava koşullarında mücadele etti. Organizasyonun ilk gününde hava sıcaklığının 25 derecenin üzerine çıktığı yaylada müsabakalar güneşli ve sıcak havada oynandı. Sporcular, zorlu parkurda hem rakiplerine hem de doğal şartlara karşı mücadele verdi. Şampiyonanın ikinci gününde ise Ayder Yaylası'nda sonbaharı andıran bir hava etkili oldu. Sıcaklığın 10 derece seviyelerine kadar düştüğü bölgede sporcular bu kez yağmur ve soğuk havaya karşı mücadele etti. Hava şartlarının zorlaşmasına rağmen müsabakalar planlandığı şekilde devam etti ve organizasyon büyük bir başarıyla tamamlandı. Final karşılaşmalarında takımlar şampiyonluk kupası için tüm güçlerini ortaya koydu. Tribünlerde ve saha çevresinde bulunan izleyiciler mücadelelere büyük ilgi gösterdi. Zaman zaman nefes kesen anların yaşandığı karşılaşmalarda sporcuların performansı izleyicilerden alkış aldı. Doğa, adrenalin ve takım mücadelesini bir araya getiren şampiyona, Ayder Yaylası'nda unutulmaz görüntülere sahne oldu.

KUPALAR YAĞMUR ALTINDA SAHİPLERİNİ BULDU

Şampiyona sonunda dereceye giren kulüpler belli oldu. Kayseri Kaptan Spor Kulübü birincilik elde ederken, İstanbul Ayyıldızlar Spor Kulübü ikinci, Osmaniye Tempo 80 Spor Kulübü üçüncü, Kocaeli Kalender Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı. Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreni, Ayder Yaylası'nı etkisi altına alan yağmur altında gerçekleştirildi. Dereceye giren kulüplere kupa ve ödülleri; Avrupa Paintball Federasyonu İkinci Başkanı Kerem Barkul, Gençlik ve Spor Müdürü Engin Albardak, ÇADOSK Başkanı Hüseyin Şahin ve Ayder Çevre Derneği Başkanı Erdi Uzun tarafından takdim edildi. Yağmur altında yapılan kupa töreni, organizasyonun en renkli anlarından biri oldu. Türkiye Paintball Şampiyonası'nın Ayder Yaylası'nda düzenlenmesi, bölgenin yalnızca doğa turizmiyle değil, spor turizmiyle de ön plana çıkabileceğini gösterdi. Yetkililer, önümüzdeki yıllarda Avrupa ve Dünya Paintball Şampiyonaları'nın da Ayder Yaylası'nda yapılmasını hedeflediklerini belirtti. Organizasyon, Ayder'in uluslararası spor turizmi potansiyeline önemli katkı sunarken, yaylanın büyük spor etkinlikleri için yeni merkezlerden biri olabileceğini ortaya koydu.

Haber: Yavuz Günay