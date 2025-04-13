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'Özüm Sözüm Dede Korkut' yarışmasında Bayburt'u Binbir temsil etti

'Özüm Sözüm Dede Korkut' yarışmasında Bayburt'u Binbir temsil etti
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Turan'a Doğru Özüm Sözüm Dede Korkut Türkiye geneli ödüllü öykü yarışmasının kazananları Haliç Kongre Salonu'ndaki programla açıklandı.

Turan'a Doğru Özüm Sözüm Dede Korkut Türkiye geneli ödüllü öykü yarışmasının kazananları Haliç Kongre Salonu'ndaki programla açıklandı. Bayburt'u, Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencisi Feyzanur Binbir temsil ederken, Dede Korkut Platformu tarafından düzenlenen programa 7 bin lise öğrencisinin yanı sıra aileleri, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

81 il birincisinin aileleriyle birlikte 4 günlük İstanbul gezisi ile ödüllendirildiği yarışmanın birincisine 50 bin, ikincisine 40 bin, üçüncüsüne ise 30 bin lira ödül takdim edildi. Türkiye birincisi İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden Şehit Nabioğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Burak İnce, Türkiye ikincisi Osmaniye Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Azra Çarpanalı, Türkiye Üçüncüsü Nevşehir Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesinden Kadriye Eslem Soylu oldu. Yarışmaya Bayburt birincisi olarak katılan, Türkiye genelinde dördüncülük elde eden Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencisi Feyzanur Binbir'e 'Dede Korkut'un ruhunu en iyi yansıtan öykü' ödülü verildi. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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