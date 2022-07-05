Öztürk Ailesinin oğlu erkekliğe ilk adımını attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öztürk Ailesinin oğlu erkekliğe ilk adımını attı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Öztürk Ailesinin oğlu erkekliğe ilk adımını attı

CHP Denizli İl Yönetim Kurulu ve ASKF Tertip Komitesi üyesi Bülent Öztürk'ün oğlu Berkin, düzenlenen görkemli bir sünnet düğünüyle erkekliğe ilk adımını attı.

CHP Denizli İl Yönetim Kurulu ve ASKF Tertip Komitesi üyesi Bülent Öztürk'ün oğlu Berkin, düzenlenen görkemli bir sünnet düğünüyle erkekliğe ilk adımını attı.

CHP Denizli İl Yönetim Kurulu ve ASKF Tertip Komitesi üyesi Bülent Öztürk ile Fatma Öztürk'ün oğulları Berkin, erkekliğe ilk adımını attı. Berkin Öztürk'ün siyaset, spor ve iş dünyasından birçok tanıdık ismi bir araya getiren sünnet düğününe Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Aykut Yıldırım, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşen Sarıoğlu Kocabay, ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, İl Temsilcisi Levent Sarıoğlu ve Denizli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erhan Balaman'ın yanı sıra CHP kadın, gençlik ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

CHP Denizli İl Yönetim Kurulu ve ASKF Tertip Komitesi üyesi Bülent Öztürk, mutlu günlerinde yalnız bırakmayan yakınları ve davetlilerle tek tek ilgilenerek teşekkür etti. Minik Berkin'in erkekliğe ilk adımını attığı sünnet düğünü, renkli görüntülere sahne oldu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Öztürk Siyaset Denizli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title