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Özgür Özel'den Çorum'da Taziye Ziyareti

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, babasını kaybeden eski CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'ye başsağlığı ziyaretinde bulundu. Ziyarete il başkanı ve bazı partililer de eşlik etti.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçen günlerde babasını kaybeden eski CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'ye başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Özel, taziye ziyaretinde Tufan Köse ve ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, sabır diledi.

Özgür Özel'e, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve bazı partililer de eşlik etti.

Başsağlığı ziyaretinin ardından Özgür Özel kara yoluyla Kastamonu'ya hareket etti.

Kaynak: ANKA
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