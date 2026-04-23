'Özel' torununu sahne kenarında yönlendiren anneannenin heyecanı dikkat çekti

Eskişehir'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yüzde 60 engelli torununun gösterisine onu hazırlayan ve sahne kenarında heyecanı göze çarpan anneanne Ayten Şen, "Ben de çocuklar gibi 23 Nisan yaşadım şu anda, çocuk oldum" dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda kutlandı. Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri de Eskişehirspor marşı ile yaptıkları gösteri ile tribünlerden büyük beğeni topladı. 13 yaşındaki, yüzde 60 engelli torununun sürekli okulda yanında olduğunu söyleyen, Yiğit Berat Şen'in anneannesi Ayten Şen'in heyecanı gözlerden kaçmadı. Sahne kenarında torununun figürlerini hatırlatan anneannenin özverisi takdir topladı. Yaşadığı mutluluk hakkında "Ben de çocuklar gibi 23 Nisan yaşadım şu anda, çocuk oldum" diyerek özetledi.

"İki gündür de sürekli bununla uğraşıyoruz"

Yapılan gösteriye torununu hazırladığını söyleyen ve emeği geçen öğretmelere teşekkür eden Ayten Şen, "Biz 15 gündür hazırlanıyorduk. İki gündür de sürekli bununla uğraşıyoruz. Ben anneanneyim, torunum. Annesi çalışıyor, baba yok. Ben anneanne olduğum için çocuğumla okula her gün akşam sabah gidip geliyorum. Sabahtan akşama kadar oradayım. Etkinlikleri de görüyorum, her şeyi görüyorum. Ben de çocuklar gibi 23 Nisan yaşadım şu anda, çocuk oldum. Öğretmenler öğretiyor, iki gündür provaya geldik, iki üç günlük iş bu. Öğretmenler de çok iyi, her öğretmen bu eğitimi veremez" dedi. - ESKİŞEHİR

