'Özel' torununu sahne kenarında yönlendiren anneannenin heyecanı dikkat çekti

Eskişehir'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yüzde 60 engelli torununun gösterisine onu hazırlayan ve sahne kenarında heyecanı göze çarpan anneanne Ayten Şen, "Ben de çocuklar gibi 23 Nisan yaşadım şu anda, çocuk oldum" dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda kutlandı. Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri de Eskişehirspor marşı ile yaptıkları gösteri ile tribünlerden büyük beğeni topladı. 13 yaşındaki, yüzde 60 engelli torununun sürekli okulda yanında olduğunu söyleyen, Yiğit Berat Şen'in anneannesi Ayten Şen'in heyecanı gözlerden kaçmadı. Sahne kenarında torununun figürlerini hatırlatan anneannenin özverisi takdir topladı. Yaşadığı mutluluk hakkında "Ben de çocuklar gibi 23 Nisan yaşadım şu anda, çocuk oldum" diyerek özetledi.

"İki gündür de sürekli bununla uğraşıyoruz"

Yapılan gösteriye torununu hazırladığını söyleyen ve emeği geçen öğretmelere teşekkür eden Ayten Şen, "Biz 15 gündür hazırlanıyorduk. İki gündür de sürekli bununla uğraşıyoruz. Ben anneanneyim, torunum. Annesi çalışıyor, baba yok. Ben anneanne olduğum için çocuğumla okula her gün akşam sabah gidip geliyorum. Sabahtan akşama kadar oradayım. Etkinlikleri de görüyorum, her şeyi görüyorum. Ben de çocuklar gibi 23 Nisan yaşadım şu anda, çocuk oldum. Öğretmenler öğretiyor, iki gündür provaya geldik, iki üç günlük iş bu. Öğretmenler de çok iyi, her öğretmen bu eğitimi veremez" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Azerbaycan'dan İsrail'e 'bağımsızlık günü' kutlaması

İsrail mesajı kaos çıkardı! Tepkiler peş peşe yükseldi
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Fatma'yı öldüren en yakınlarıymış
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu

Kardeş acısı dinmiyor! Anlatırken ağlamamak için zor durdu
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı güvenlik modeli
Hatay'da otomobilin çarptığı sürüdeki 17 koyun öldü

Altgeçitte korkunç manzara! 10'dan fazlası öldü