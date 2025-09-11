Özel Gereksinimli Kızın Hayali Gerçekleşti: Temsili Düğün Organizasyonu

Zonguldak'ta yaşayan 50 yaşındaki Canan Kayaşimşir, gelinlik giyme hayali kuran 25 yaşındaki özel gereksinimli kızı Cemre Çınar için temsili bir düğün organize etti. Gelin arabasından pastaya kadar her detayın düşünüldüğü organizasyonda Cemre, hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Zonguldak'ta yaşayan 25 yaşındaki Cemre Çınar, en büyük hayalinin gelin olmak olduğunu annesi Canan Kayaşimşir'e anlattı. Kızının bu isteğine kayıtsız kalmayan anne, gelin arabası, pasta, orkestra ve gelinlik gibi tüm detayları düşünerek bir düğün organizasyonu hazırladı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından anne ve kız, yakınlarını ve komşularını düğüne davet etti. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Cemre Çınar, gelinliğiyle müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Yakınlarının da kendisini pistte yalnız bırakmadığı Çınar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans etti.

"Rabbim iyi ki onu bana vermiş"

Kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan anne Canan Kayaşimşir, duygularını dile getirdi. Kayaşimşir, "Özel bir çocuk olmasını kimse beklemez çocuğunun. Ama ben kızımın en çok merak ettiğim şey sesinin tonuydu. O sesin tonunu çok geç zamanda duydum. Gelinlik giymeyi çok istiyordu. Ben hayalini gerçekleştirdim, herkes geldi. Allah herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin. Benim evladım özel. Rabbim bana Cemre'mi verdiği için o kadar mutluyum ki anlatamam size. İyi ki benim yavrum. Rabbim iyi ki onu bana vermiş" diye konuştu.

"Gelin olmaya meraklıydım, gelin oldum"

Hayali gerçek olan Cemre Çınar ise, "Ben gelin kalmayı çok istedim. Çok hayalimin gerçek olmasını istedim. Gelin olmaya meraklıydım. Gelin oldum" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK